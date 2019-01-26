AK Parti Zeytinburnu
Adayı Arısoy, Kazakların 'Nişan Bata'sına katıldı
Kazak Türkleri Arısoy'a destek mesajı verdi
İSTANBUL - AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy
, Kazak Türkleri Vakfı'na ziyarette bulunarak nişanlanan bir çift için düzenlenen 'Nişan Bata'sına katıldı.
31 Mart yerel seçimleri öncesi çeşitli ziyaretlerle vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kazak Türkleri Vakfı'nda gerçekleştirilen 'Nişan Batası'na katıldı. Kazak Türklerinin geleneksel ritüeli olan 'Nişan Bata'sında evlilik yolunda ilk adımını atan çiftin aileleri için tanışma merasimi düzenlendi. Ehli hatipler tarafından çiftin ömrünün huzur içinde geçmesi ve işinin kolay olması için dualar okundu. 'Nişan Batası'na katılan AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, geleneksel ritüele eşlik etti.
Kendini tanıtarak sözlerine başlayan Arısoy, "Beni var eden ilçeme hizmet etmek için belediye başkan adayı
oldum. Allah, bu törenimizi hayırlı eylesin. Evlenen çiftlerimize iki cihan saadeti versin. Hayırlı nesiller meydana gelmesini nasip eylesin. Torunlarınızın da mürüvvetlerini görmeyi nasip eylesin" dedi.
Arısoy konuşmasının ardından Kazak Türklerinin geleneksel kıyafeti olan Kazak Çapanını giydi. Kazak Türkleri Arısoy'a 31 Mart yerel seçimleri öncesinde destek mesajı verdi.