Son Dakika Haberleri: AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, Kazakların 'Nişan Bata'sına Katıldı

AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, Kazakların 'Nişan Bata'sına Katıldı

46 dakika önce

AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, Kazakların 'Nişan Bata'sına katıldı Kazak Türkleri Arısoy'a destek mesajı verdiİSTANBUL - AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Kazak Türkleri Vakfı'na ziyarette bulunarak nişanlanan bir çift için düzenlenen 'Nişan Bata'sına katıldı.

AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, Kazakların 'Nişan Bata'sına katıldı
Kazak Türkleri Arısoy'a destek mesajı verdi

İSTANBUL - AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Kazak Türkleri Vakfı'na ziyarette bulunarak nişanlanan bir çift için düzenlenen 'Nişan Bata'sına katıldı.
31 Mart yerel seçimleri öncesi çeşitli ziyaretlerle vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kazak Türkleri Vakfı'nda gerçekleştirilen 'Nişan Batası'na katıldı. Kazak Türklerinin geleneksel ritüeli olan 'Nişan Bata'sında evlilik yolunda ilk adımını atan çiftin aileleri için tanışma merasimi düzenlendi. Ehli hatipler tarafından çiftin ömrünün huzur içinde geçmesi ve işinin kolay olması için dualar okundu. 'Nişan Batası'na katılan AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, geleneksel ritüele eşlik etti.
Kendini tanıtarak sözlerine başlayan Arısoy, "Beni var eden ilçeme hizmet etmek için belediye başkan adayı oldum. Allah, bu törenimizi hayırlı eylesin. Evlenen çiftlerimize iki cihan saadeti versin. Hayırlı nesiller meydana gelmesini nasip eylesin. Torunlarınızın da mürüvvetlerini görmeyi nasip eylesin" dedi.
Arısoy konuşmasının ardından Kazak Türklerinin geleneksel kıyafeti olan Kazak Çapanını giydi. Kazak Türkleri Arısoy'a 31 Mart yerel seçimleri öncesinde destek mesajı verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:57 Kaynak: İHA

Ömer Arısoy, belediye başkan adayı, Zeytinburnu, Politika
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