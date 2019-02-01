Son Dakika Haberleri: AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, Rize'den Gelen Yöneticilerle Buluştu

AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, Rize'den Gelen Yöneticilerle Buluştu

55 dakika önce

Rize'den gelen yerel yöneticileri ağırlayan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, görev aldığı makamlara Zeytinburnu'ndaki çalışmaları sayesinde geldiğini ifade ederek, "Şimdi bu gönül borcunu ödemenin zamanıdır" dedi.

AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, Rize'den Gelen Yöneticilerle Buluştu, System.String[]
Rize'den gelen yerel yöneticileri ağırlayan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, görev aldığı makamlara Zeytinburnu'ndaki çalışmaları sayesinde geldiğini ifade ederek, "Şimdi bu gönül borcunu ödemenin zamanıdır" dedi.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, Rize'den gelen yerel yöneticileri AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığında ağırladı. Karşılıklı sohbet şeklinde geçen toplantıda Arısoy, 31 Mart yerel seçimleri için ortaya koyduğu saha çalışmalarından söz etti. Saha çalışmalarına hız kazandıracağını ifade eden Arısoy, "Aday toplantısından itibaren artık tam gaz sahaya ineceğiz. Aslında sahadaydık ama bu sefer daha kampanya materyalleri oturmuş olarak sahaya çıkıyoruz. Önümüzde 60 günden az bir zaman var. Dualarınızı bekleriz" dedi.

"Şimdi bu gönül borcunu ödemenin zamanıdır"

Görev aldığı makamlara Zeytinburnu'ndaki çalışmaları sayesinde geldiğini dile getiren Arısoy, "Zeytinburnu bizi bu devletin en üst yönetimine taşıdı. Biz burada yapıp ettiklerimiz dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına müsteşar olduk. Bu çok açık ve nettir. Şimdi bu gönül borcunu ödemenin zamanıdır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:38 Kaynak: İHA

Ömer Arısoy, Rize, Zeytinburnu, Politika
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