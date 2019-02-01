Son Dakika Haberleri: AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, Rize'den Gelen Yöneticilerle Buluştu

AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, Rize'den Gelen Yöneticilerle Buluştu

6 dakika önce

AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, Rize'den gelen yöneticilerle buluştu Arısoy, "Şimdi bu gönül borcunu ödemenin zamanıdır"İSTANBUL - Rize'den gelen yerel yöneticileri ağırlayan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, görev aldığı makamlara Zeytinburnu'ndaki...

AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, Rize'den gelen yöneticilerle buluştu
Arısoy, "Şimdi bu gönül borcunu ödemenin zamanıdır"

İSTANBUL - Rize'den gelen yerel yöneticileri ağırlayan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, görev aldığı makamlara Zeytinburnu'ndaki çalışmaları sayesinde geldiğini ifade ederek "Şimdi bu gönül borcunu ödemenin zamanıdır" diye konuştu.
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Rize'den gelen yerel yöneticileri AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı'nda ağırladı. Karşılıklı sohbet eşliğinde geçen toplantıda Arısoy, 31 Mart yerel seçimleri için ortaya koyduğu saha çalışmasından söz etti.

"Tam gaz sahaya ineceğiz"
Saha çalışmalarına hız kazandıracağını ifade eden Arısoy, "Aday toplantısından itibaren artık tam gaz sahaya ineceğiz. Aslında sahadaydık ama bu sefer daha kampanya materyalleri oturmuş olarak sahaya çıkıyoruz. Önümüzde 60 günden az bir zaman var. Dualarınızı bekleriz" dedi.

"Şimdi bu gönül borcunu ödemenin zamanıdır"
Görev aldığı makamlara Zeytinburnu'ndaki çalışmaları sayesinde geldiğini dile getiren Arısoy, "Zeytinburnu bizi bu devletin en üst yönetimine taşıdı. Biz burada yapıp ettiklerimiz dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na müsteşar olduk. Bu çok açık ve nettir. Şimdi bu gönül borcunu ödemenin zamanıdır" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:13 Kaynak: İHA

Ömer Arısoy, Rize, Zeytinburnu, Ekonomi
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