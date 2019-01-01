Ak Parti Zeytinburnu
Belediye Başkan Adayı Arısoy'dan yeni yıl ziyareti
İSTANBUL - Ak Parti Zeytinburnu Belediye Başkanı Adayı Ömer Arısoy
, yılbaşı gecesinde ilçede görev yapan polis merkezi, zabıta karakolu ve itfaiye merkezini ziyaret etti.
Ak Parti Zeytinburnu Belediye Başkanı Adayı Ömer Arısoy, yılbaşı gecesinde yeni yıla çalışarak girenleri ziyaret etti. Bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Arısoy'un ilk durağı Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Şehit Komiser Bülent Üstün Polis
Merkezi oldu. Burada karakol amiri ve polis memurlarıyla bir süre sohbet eden Arısoy, daha sonra Zeytinburnu Belediyesi'ne bağlı Zabıta
Karakolu'na geçerek Zabıta Memurları ile sohbet etti. Arısoy son olarak Zeytinburnu İtfaiye
İstasyonu'nu ziyaret etti. Arısoy'a ziyaretleri sırasında Ak Parti Zeytinburnu İlçe Teşkilatı da eşlik etti.
Yılın ilk bebeklerine ve taksici esnafına ziyaret
Arısoy, Zeytinburnu'nda bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Zeytinburnu Süleymaniye
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne gelerek İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya ile birlikte yılın ilk bebeklerini ziyaret etti. Ak Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Arısoy, sonrasında ise hastane karşısında bulunan taksi durağına uğradı. Burada taksicilerin yeni yılını kutlayan Arısoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ile de cep telefonu ile görüntülü görüştü.