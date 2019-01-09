AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Arısoy, 15 Temmuz Gecesini Anlattı

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı

Dolar Güne Nasıl Başladı! İşte Güncel Rakamlar

Yavuz Bingöl Tarafından Okullara Bağışlanacak Olan 84 Bin Bağlamadan 3 Ayda 95 Tane Bağışlandı