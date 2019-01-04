Son Dakika Haberleri: AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, "Uzun Vadede Tekli Eğitime Geçmemiz Lazım"

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, "Uzun Vadede Tekli Eğitime Geçmemiz Lazım"

1 saat önce

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, mahalle teşkilatlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy,
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, mahalle teşkilatlarıyla bir araya geldi. İlçedeki okul sayısını arttırmayı hedeflediklerini ifade eden Arısoy, uzun vadede tekli eğitime geçilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Yeni yılın başlamasıyla birlikte 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalara başlayan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Yeşiltepe ve Çırpıcı mahalle teşkilatlarına ziyarette bulundu. Arısoy, teşkilat mensuplarıyla tek tek tokalaştıktan sonra kendini tanıttı. Arısoy, teşkilat mensuplarının görüş, öneri ve şikayetlerini dinledi.

Suriyeli mülteciler konusuna değinen Arısoy, "Güneyimizde büyük bir yangın çıktı. İnsanlar bir savaş ortasında kaldı. Yerlerinden edildiler. Biz, en uzun sınırı olan ülke olarak bu göçe maruz kaldık. Aslında göçe sadece biz maruz kalmadık ama en yakın ve en uzun bizde olduğu için en çok mülteci Türkiye'ye geldi. Doğu ve Güneydoğu bölgelerimiz başta olmak üzere ülkemiz büyük bir sınav verdi" dedi.

"Uzun vadede tekli eğitime geçmemiz lazım"

Zeytinburnu'ndaki okul sayısını arttırmayı hedeflediklerini ifade eden Arısoy, "Murat başkan okul sayısını epey arttırdı. Devlet de çalışıyor. Biz de çalışacağız. Bazı planlamalarımız var. Uzun vadeli hedefimiz şudur; burada tekli eğitime geçmemiz lazım. Bunu taahhüt olarak söylemiyorum. Hemen önünüzde bir okul olmayabilir ama okul sayısını arttırarak mevcut okulların kapasitesini biraz daha geliştirerek bunu yapmamız lazım. Bu çok zor bir hedef ama ben eğitime önem vereceğim. Belediyenin imkanlarını da bu işler için kullanacağım. Somut yerler de var, çalışılıyor. Çocuklarımızın tekli eğitim almaları için elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:00 Kaynak: İHA

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