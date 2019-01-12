AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu
1 saat önce
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 31 Mart yerel seçimleri öncesi mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
AK Parti Zeytinburnu
Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy
, 31 Mart yerel seçimleri öncesi mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Arısoy hayalindeki Zeytinburnu'nu imar etmek için gerçekleştireceği çalışmaları anlattı.
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 31 Mart yerel seçimleri öncesi mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Zeytinburnu'ndaki 13 mahallenin muhtarının katıldığı toplantı, Belgradkapı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Arısoy, toplantı öncesinde sosyal tesislerde bulunan vatandaşlarla selamlaştı.
Toplantı boyunca mahalle muhtarlarının istek ve önerilerini değerlendiren Arısoy, onlara Zeytinburnu'nda yapabileceklerinden söz etti. Toplantının ardından mahalle muhtarları, Arısoy ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:10 Kaynak: İHA
Son Dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: Türkiye'den İnsansız Hava Aracı Alımı Anlaşması İmzaladık
Köpek Saldırılarıyla İlgili Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'den Uyarı: Saldırılar Artabilir
Florya'da Tren Hattındaki Kaza Anbean Kamerada
Talihsiz Koca, Karadeniz'in Buz Gibi Sularına Atlayan Eşini Çaresizce İzledi