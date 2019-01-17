Son Dakika Haberleri: AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy'dan Esnaf Ziyareti

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy'dan Esnaf Ziyareti

22 dakika önce

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, ilçe esnafını ziyaret ederek sokağın nabzını tuttu.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy'dan Esnaf Ziyareti, System.String[]
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, ilçe esnafını ziyaret ederek sokağın nabzını tuttu. Arısoy'un görme engelli Mehmet Erdoğan'la hoş sohbeti yüzlerde tebessüm bıraktı.

31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti'nin Zeytinburnu adayı Ömer Arısoy, mahalle teşkilatlarıyla gerçekleştirdiği toplantıların ardından saha çalışmalarına hız kazandırdı. İlçe esnafına ziyaretlerde bulunan Arısoy, gittiği her ortamda sıcak bir sohbetle karşılandı.

Arısoy'un görme engelli Mehmet Erdoğan ile sohbeti yüzlerde tebessüm oluşturdu. 11 senedir görme kaybı olan Erdoğan, Cumhurbaşkanı'na duyduğu sevgiyi ifade ederken yerel seçimlerde Arısoy'u destekleyeceğini dile getirdi.

Yaklaşık 25 senedir kasaplardan aldığı kemiklerle sokak hayvanlarını besleyen Ali Dinç, Arısoy'a kendi hikayesinden bahsetti. İlçede yaşayan her sokak hayvanının Zeytinburnu nüfusu içerisinde yeri olduğunu belirten Arısoy, kendisinin de o anlara tanıklık etmek istediği söyledi.

Arısoy, ziyaretlerde esnafın genel durumuyla ilgili bilgi alarak yerel seçimlere doğru, yol haritasına yeni notlar ekledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:31 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Ömer Arısoy, Zeytinburnu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta Sanatçı Müşerref Akay, Katıldığı Programda AK Parti'yi Desteklediğini Açıkladı Nihat Zeybekci, Bir İlke İmza Atarak İzmirlilerle WhatsApp Üzerinden Konuşacak

Özhaseki: "Abd'ye Kadar Arayıp 'Elinizde Bant Var Mı?' Diye Sorduklarını Biliyorum" Binali Yıldırım'ın İstifa Tartışmalarına MHP'li Yöneticiden Çözüm Önerisi: 'İstifa Etmem Gerekir mi' Diye YSK'ya Başvursun
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 08:53:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy'dan Esnaf Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]