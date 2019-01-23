Son Dakika Haberleri: AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, İlçe Esnafıyla Buluşmaya Devam Ediyor

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, İlçe Esnafıyla Buluşmaya Devam Ediyor

1 saat önce

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, ilçe esnafıyla buluşmaya devam ediyorİSTANBUL - 31 Mart yerel seçimleri öncesinde esnaf ziyaretlerine devam eden AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, ziyaretlerde hayalindeki Zeytinburnu'nu imar etmek adına...

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, ilçe esnafıyla buluşmaya devam ediyor

İSTANBUL - 31 Mart yerel seçimleri öncesinde esnaf ziyaretlerine devam eden AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, ziyaretlerde hayalindeki Zeytinburnu'nu imar etmek adına yapacağı çalışmalardan söz etti.
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 31 Mart yerel seçimleri için saha çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaptı. Yaklaşık 1 aydır Zeytinburnu'nu karış karış gezen Arısoy, mahalle teşkilat toplantılarının ardından esnaf ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.
Sıkılmadık el kalmayana kadar çalışmalarına devam edeceğini belirten Arısoy, ilçedeki esnaf ziyaretlerine bugün de devam etti. Arısoy, gittiği her noktada sıcak bir sohbetle karşılandı. Esnafın istek ve önerilerine kulak vererek atılacak somut adımların önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:15 Kaynak: İHA

Politika
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