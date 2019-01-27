Son Dakika Haberleri: AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Gençlerle Bir Araya Geldi

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Gençlerle Bir Araya Geldi

51 dakika önce

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, gençlerle bir araya geldiİSTANBUL - 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında gençlerle sık sık bir araya gelen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, bir kafede gençlerle fikir alışverişinde bulundu.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, gençlerle bir araya geldi

İSTANBUL - 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında gençlerle sık sık bir araya gelen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, bir kafede gençlerle fikir alışverişinde bulundu.
31 Mart yerel seçimlerine giderken genç fikirlere danışan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, ilçede bulunan bir kafede gençlerle bir araya geldi. Arısoy'a ziyarette AK Parti Zeytinburnu İlçe Teşkilatı eşlik etti. Kafedeki gençlere karanfil dağıtan Arısoy, herkesle tek tek sohbet etti. Arısoy, gençlerin Zeytinburnu ile ilgili sorularını yanıtlayarak fikir alışverişinde bulundu. Sohbetin ardından gençler, Arısoy ile özçekim yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:32 Kaynak: İHA

Ömer Arısoy, belediye başkan adayı, Zeytinburnu, Politika
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