AK Parti Zonguldak İl Kadın Kolları toplantısı
41 dakika önce
AK Parti Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanlığınca toplantı gerçekleştirildi.
AK Parti Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:23 Kaynak: AA
İl Kadın Kolları Başkanlığınca toplantı gerçekleştirildi.
İl Başkanı Züleyha Yazıcı Arıman, bir kafede gerçekleştirilen toplantıda, 31 Mart ve İstanbul
seçimlerini değerlendirdiklerini belirterek, sosyal faaliyet çalışmalarını da planladıklarını söyledi.
Yaz mevsiminde fazla toplantı yapamadıklarını ifade eden Arıman, "Arkadaşlarımızla çok toplanamıyoruz. Çünkü herkes ya memleketinde yada tatilde oluyor. Bu nedenle bir araya geldik. Toplantımızda 31 Mart seçimleri ile İstanbul seçimlerini değerlendirdik. Önümüzdeki haftalarda yardım kermesi düzenlemeyi düşünüyoruz. Onun için sosyal faaliyetlerimizin planlamasını yaptık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.
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