AK Parti Zonguldak Kadın Kolları Başkanlığı'na yeniden Ayşe Erbay seçildi - Son Dakika

AK Parti Zonguldak Kadın Kolları Başkanlığı'na yeniden Ayşe Erbay seçildi

26.01.2021 17:13
AK Parti Zonguldak Kadın Kolları Başkanlığı'na yeniden Ayşe Erbay seçildi, System.String[]

AK Parti Zonguldak Kadın Kolları Başkanlığı'na yeniden Ayşe Erbay seçildi.

AK Parti Zonguldak Kadın Kolları Başkanlığı'na yeniden Ayşe Erbay seçildi.

Kozlu ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen ve saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan AK Parti Zonguldak Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde, tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Ayşe Erbay güven tazeledi.

Kongreye, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Serpil Kavrak, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Elif Gülsüm Yılmaz, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Dilek Kaya'nın yanı sıra belediye başkanları, il ve ilçe başkanlığı yönetimi ile partiler katıldı.

Erbay, yaptığı konuşmada, davanın adalet olduğunu, mazlum her kimse, ırk, cinsiyet, renk, milliyet, din farkı gözetmeksizin mazlumun safında durmak anlamına geldiğini belirterek, kendisini yeniden başkanlığa seçen parti yönetimine teşekkür etti.

Kavrak da kongrede emeği geçenlere teşekkür ederek, üye sayılarını her geçen gün arttırdıklarını dile getirdi.

Zonguldak, AK Parti, Düğün, Kozlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Zonguldak Kadın Kolları Başkanlığı'na yeniden Ayşe Erbay seçildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tayland Kralı Maha'dan metresine doğum günü jesti: İkinci kraliçe ilan etti CSKA Moskova Cenk Tosun'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen: İlk kurultayda genel başkan adayı olacağım Şoförler birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu İspanyol ilaç şirketi müjdeyi verdi: Korona aşısından sonra ciğerlerdeki virüsü yüzde 99 oranında azaltan ilaç geliyor Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan kocaya 2 yıl 6 ay hapis Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim İstanbul'a kar geri geliyor! Yarın öğleden sonra başlayacak, işte etkili olacağı ilçeler
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, vali ve kaymakamlara militan diyen Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, vali ve kaymakamlara militan diyen Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak         
17:00
Altının kilogramı 439 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 439 bin 500 liraya geriledi         
16:43
Pet şişede su içmenin zararlarını anlatan Duygu Özaslan sosyal medyanın diline düştü Pet şişede su içmenin zararlarını anlatan Duygu Özaslan sosyal medyanın diline düştü         
16:18
Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı         
15:43
Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı         
15:37
Kaymakamlık lojmanı lüks villa ile takas mı edildi? İYİ Partili vekil bomba iddiayı Bakan Soylu'ya sordu Kaymakamlık lojmanı lüks villa ile takas mı edildi? İYİ Partili vekil bomba iddiayı Bakan Soylu'ya sordu         
15:24
AB'den aşı üreticilerine AB'den aşı üreticilerine "yükümlülük" uyarısı: Aşıları yerine ulaştırın         
15:05
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Uludağ' genelgesi! Toplum sağlığını tehlikeye atacak etkinlikler yasak İçişleri Bakanlığı'ndan 'Uludağ' genelgesi! Toplum sağlığını tehlikeye atacak etkinlikler yasak         
14:53
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Rusya buğday ihracat vergisini iki katına çıkardı Rusya buğday ihracat vergisini iki katına çıkardı         
11:39
İngiltere'de işsizlik kasımda yüzde 5'e yükseldi İngiltere'de işsizlik kasımda yüzde 5'e yükseldi         
11:27
ABD Başkanı Biden'dan 20 dolar banknotlarına ABD Başkanı Biden'dan 20 dolar banknotlarına "kölelik karşıtı" ayarlaması         
11:22
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 17:17:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Zonguldak Kadın Kolları Başkanlığı'na yeniden Ayşe Erbay seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei