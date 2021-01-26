AK Parti Zonguldak Kadın Kolları Başkanlığı'na yeniden Ayşe Erbay seçildi - Son Dakika

AK Parti Zonguldak Kadın Kolları Başkanlığı'na yeniden Ayşe Erbay seçildi.

Kozlu ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen ve saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan AK Parti Zonguldak Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde, tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Ayşe Erbay güven tazeledi.

Kongreye, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Serpil Kavrak, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Elif Gülsüm Yılmaz, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Dilek Kaya'nın yanı sıra belediye başkanları, il ve ilçe başkanlığı yönetimi ile partiler katıldı.

Erbay, yaptığı konuşmada, davanın adalet olduğunu, mazlum her kimse, ırk, cinsiyet, renk, milliyet, din farkı gözetmeksizin mazlumun safında durmak anlamına geldiğini belirterek, kendisini yeniden başkanlığa seçen parti yönetimine teşekkür etti.

Kavrak da kongrede emeği geçenlere teşekkür ederek, üye sayılarını her geçen gün arttırdıklarını dile getirdi.