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AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar'dan ziyaret

43 dakika önce

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Alaplı ofisini ve Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz'ı ziyaret etti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar'dan ziyaret, System.String[]

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Alaplı ofisini ve Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz'ı ziyaret etti.

Uçar, TMO'yu ziyaretinde yaptığı konuşmada, fındığın Türkiye'nin en önemli ihracat ve Karadeniz bölgesinin en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

Bu yıl fındık hasadının bol olduğunu ifade eden Uçar, "Dünyada fındığın yüzde 70'ini üreten ülkemizde fındığın hak ettiği değere ulaşması, kaliteli olması için üreticilerden hassasiyet bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Hamdi Uçar ve beraberindekiler daha sonra Kaymakam Vedat Yılmaz'ı da ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

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Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:20 Kaynak: AA
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