AK Parti Zonguldak Milletvekili Uçar, dere ıslah çalışmalarını inceledi - Son Dakika

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, kentte başlatılan dere ıslah projesinin birinci etap çalışmasını inceledi.

Uçar, inceleme sırasında gazetecilere, Zonguldak'ta değişim sürecinin başladığını söyledi.

Dere ıslahının uzun zamandır vatandaşların beklediği önemli projelerden biri olduğunu ifade eden Uçar, "Uzun bir projelendirme çalışmasından sonra bugün bölge müdürümüz, şube müdürümüz ve belediye başkanımızla birlikte başlayan çalışmayı yerinde gördük. Çalışmaları en kısa zamanda bitirip Zonguldak'a yakışan dere ıslahıyla vatandaşlarımızı buluşturmak istiyoruz. Zonguldak'ta değişim süreci başlamıştır ve şehrimizin çehresini değiştirecek projeler hızlı bir şekilde bitirilecektir." diye konuştu.