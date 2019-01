AK Parti Zonguldak Milletvekilleri'nden Başkan Demirtaş'a Destek

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen ve Hamdi Uçar , il, ilçe ve belde başkanları ile birlikte Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek kendisine destek verdi.AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen ve Hamdi Uçar, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır Belediye Başkanı Bayram Başol, belde başkanları, kadın ve gençlik kolları va çok sayıda parti yöneticisi ile birlikte Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.Başkan Demirtaş "Seçimi en farklı şekilde almak istiyoruz"Milletvekilleri ve AK Partili yöneticileri kapıda karşılayan Başkan Demirtaş ziyarette yaptığı konuşmada önümüzdeki yerel seçimleri çok farklı şekilde almak istediklerini söyledi. Demirtaş konuşmasında "Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, "Değerli il başkanıma, milletvekillerime, ilçe başkanıma, belediye başkanları ve belde belediye başkanlarıma AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev yapan yönetici arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Beldemize yapmış olduğunuz ziyaretten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Önümüzde yerel seçimler var. Belde başkanımız, yöneticilerimiz, kadın ve gençlik kollarımızla seçimlere her türlü şekilde hazırız. Yeniden aday gibi birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu seçimi en farklı şekilde almak istiyoruz. Burada yeniden AK Parti bayrağını dikerek, genel iktidarın da gücünden faydalanarak beldemize hizmet etmek istiyoruz. Bu günden Gülüç halkımıza şunu söylüyorum; beldemize güzel hizmetlerimiz olacak. Hedefimiz Gülüç'ü bu günkünden daha modern ve daha güzel bir görünüme kavuşturacağız" dedi.Yılmaz "AK Parti'yi Gülüç'te zirvenin en üst noktasına taşıyacağız"Gülüç'ün daha fazla hizmet alması için milletvekillerinin desteğine ihtiyaç duyduklarını anlatan AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz , yerel seçimlerde AK Parti'yi Gülüç'te zirvenin en üst noktasına taşıyacaklarını vurguladı. Yılmaz konuşmasında şunları söyledi; "Başkanımızın da dediği gibi Gülüçümüzü layık olduğu en üst noktaya taşıyacağız. Yatırımlar noktasında siz değerli milletvekillerimizin kapısını çok aşındıracağız, sizlere çok ihtiyacımız olacak. AK Parti'yi burada zirvenin en üst noktasına taşımak için tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Seçim bürolarımızı tuttuk, süreç başlamış gibi yolumuza devam ediyoruz."Çakır "Demirtaş'ın katılımı ile partimizin çıtasını daha da yükselttik"AK Parti Kdz. Ereğli ve belde teşkilatları olarak yerel seçimlere her anlamda hazır olduklarını belirten İlçe Başkanı Fatih Çakır, genel merkezin resmi adaylıkları açıklaması ile birlikte sahaya ineceklerini dile getirdi. Çakır konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Gülüç Belediye Başkanımızın katılımları ile partimiz Gülüç'te daha da büyük bir ivme kazandı. El birliği ile daha güzel hizmetler yapacağız. AK Parti'nin hizmet kalitesini getirerek Gülüç'te de çıtayı yükselterek halkımızla buluşturacağız. Gülüç'te olduğu gibi tüm beldelerimizde hazırlığımızı yaptık. Genel merkezimizin adayların isimlerini resmen açıklamasını bekliyoruz. 31 Mart seçimlerinin öncelikle Gülüçümüze ve tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."Tosun "Gökhan başkan yeniden yuvasına dönmüş oldu"Başkan Demirtaş'ın AK Parti camiasına uzak olmadığını ve yeniden yuvasına dönmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Gülüç'te daha güzel hizmetlere imza atacaklarını söyledi. Tosun konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Vekillerimizin yoğun mesailerinden dolayı Gülüç Belediye Başkanımıza ziyaretimizi bu gün yapıyoruz. Gökhan başkan zaten bizim içimizden birisiydi. Tekrar kendi yuvasına gelmiş oldu. İnşallah AK Parti olarak Gökhan başkanla Gülüç'te daha güzel oy alacağız. Ben bu güzel ve kalabalık karşılamadan dolayı herkese teşekkür ediyorum."Uçar "Yeniden aramızda olmanızdan büyük mutluluk duyuyorum"AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar ise Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın AK Parti camiasından olduğunu belirterek bundan sonra AK Parti camiası olarak kendisinin arkasında olacaklarına vurgu yaptı. Uçar ziyarette yaptığı konuşmasında "Sayın Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeniden aramızda olmanızdan dolayı büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu camiaya yabancı değilsiniz. Bu camianın içerisinde bir arkadaşımız, kardeşimiz olarak yeni dönemde Gülüç gibi şirin bir beldemizde belediye başkanı olarak hizmet etmek herkese nasip olmaz. İnşallah bundan sonraki süreçte de Gülüç halkımızın size vereceği destekle projelerinizi hayata geçirme konusunda bizlerde AK Parti ailesi olarak arkanızda olacağız. Hep birlikte burada güzel işler yapacağımızı buradan taahhüt ediyoruz. Bizi burada çok coşkulu bir şekilde karşıladınız, şaşırdım bende bir anda. Çok heyecanlı, çok dinamik bir ortam gördüm. Bundan sonra sık sık bir araya gelerek vatandaşlarımızın taleplerini alıp sizlerin projelerini hep birlikte paylaşacağız. Bu yola beraber çıktık, inşallah beraberce devam edeceğiz" dedi.Türkmen "Gülüç'ü ve seni seviyoruz"AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ise Gökhan Demirtaş'ı Gülüç halkının çok sevdiğini ve kendisinin de çok sevdiğini söyledi. Bundan sonraki süreçte milletvekilleri ve teşkilatlar olarak kendisinin yanında olacaklarını ifade eden Türkmen şunları dile getirdi; "Polat Türkmen; Değerli Gökhan kardeşim seni Gülüç'ü neresinde nasıl olursan ol seviyoruz. Seni Gülüç halkı da seviyor. Herkesin de söylediği gibi zaten AK Parti ailesinin içerisinde bir kardeşimizdin. Değerli belde, ilçe ve il başkanımız vesile oldular, senin de arzunla AK Parti ailesi ile buluşarak daha zevkli, daha şevkli, daha güzel hizmetleri verebilmek adına inşallah birlikte çalışacağız. Seçimler sadece yöresel değildir. Bu seçimlerin çokta önemi var. Bu seçimleri 'Şurası kar eder, şurası zarar eder' anlayışı ile hareket eden insanlar ve teşkilatlar olmayacağız. Bizim teşkilatlarımız her zaman canlı. Bu gün de burada bunu gördüm. Bizim teşkilatlarımız bir seçim biter, bir sonrakine hazırlanır. Biz Cumhur ittifakı yaptık. Bunu Cumhurbaşkanımız çok önemsiyor. Bu bir seçim ittifakı değil ülkemizin istikbal ve istiklal meselesidir. Bu bir seçim karı, zararı gibi algılamayın. MHP 'li kardeşlerimizde bunu öyle algılamazlar. Çünkü Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli beyde aynı şeyleri söylüyor. O yüzden biz söylemlerimize ve eylemlerimize dikkat edeceğiz. Her parti ülke meselesiyle partim ondan sonra gelir konumundayız şu anda. Önce ülkem, sonra partim gelir zihniyetindeyiz hepimiz. Ben bu vesileyle Gökhan başkanıma tekrar hoş geldin diyorum. Kendisine ekipleriyle beraber başarılar diliyorum. Bizde il ve ilçe yönetimlerimizle birlikte buralarda olacağız. Ülkemizin ve özellikle Zonguldak'ımızın hak ettiği yere gelmesi için hepimiz gayret edeceğiz. Gülüç halkımızın ben sizleri çok sevdiğini izliyorum ve şahit oluyorum. İnşallah bu sevginiz artarak devam eder diye dua ediyorum."Yapılan ziyarette açıklamaların ardından Başkan Demirtaş, milletvekilleri ve parti yöneticileri ile bir süre sohbet etti. - ZONGULDAK