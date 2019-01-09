Son Dakika Haberleri: AK Parti Zonguldak'ta Adaylarını Hafta Sonu Açıklayacak

AK Parti Zonguldak'ta Adaylarını Hafta Sonu Açıklayacak

1 saat önce

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, 13 Ocak 2019 günü aday tanıtım toplantısının AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in katılımı ile yapılacağını açıkladı.

AK Parti Zonguldak'ta Adaylarını Hafta Sonu Açıklayacak, System.String[]
AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, 13 Ocak 2019 günü aday tanıtım toplantısının AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in katılımı ile yapılacağını açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Belediye Başkan Adaylarının 13 Ocak Pazar Günü Spor Salonunda düzenlenecek toplantı ile açıklanacağını söyledi. Kızılcahamam'da yapılan İl başkanları toplantısına katılan Zeki Tosun, MKYK toplantısının ardından Pazar günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek olan Aday tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir'in katılımı ile yapılacağını dile getirdi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:55 Kaynak: İHA

Erkan Kandemir, Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçim Yasakları Resmi Gazete'de Yayımlandı! 31 Mart'ta Düğünler 18.00'den Sonra Yapılacak Cumhurbaşkanı Danışmanı Olan Mariam Kavakçı, Fotoğraflarıyla Konuşuluyor

Son Dakika! İngiltere Başbakanı May: Avrupa Birliğinden 29 Mart'ta Ayrılacağız Demet Akalın Bağış Gecesinde Müslüm Gürses'in Gömleğine 10 Bin TL, Ferman Toprak ise Yüzüğüne 23 Bin TL Ödedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 16:20:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Zonguldak'ta Adaylarını Hafta Sonu Açıklayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]