AK Parti Zonguldak'ta Adaylarını Hafta Sonu Açıklayacak

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, 13 Ocak 2019 günü aday tanıtım toplantısının AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in katılımı ile yapılacağını açıkladı.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, 13 Ocak 2019 günü aday tanıtım toplantısının AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in katılımı ile yapılacağını açıkladı.



AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Belediye Başkan Adaylarının 13 Ocak Pazar Günü Spor Salonunda düzenlenecek toplantı ile açıklanacağını söyledi. Kızılcahamam'da yapılan İl başkanları toplantısına katılan Zeki Tosun, MKYK toplantısının ardından Pazar günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek olan Aday tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir'in katılımı ile yapılacağını dile getirdi. - ZONGULDAK

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