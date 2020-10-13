AK Partide ilçe kongreleri sonrası ilk toplantı - Son Dakika

AK Partide ilçe kongreleri sonrası ilk toplantı

13.10.2020 16:27
AK Partide ilçe kongreleri sonrası ilk toplantı, System.String[]

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, kongreler sonrası ilçe başkanları ile ilk toplantısını yaptı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, kongreler sonrası ilçe başkanları ile ilk toplantısını yaptı.

Parti binasında düzenlenen toplantıya Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer, Çelikhan ilçe Başkanı Mehmet Baltacı, Gerger ilçe Başkanı Cemal Deniz, Gölbaşı ilçe Başkanı Hakan Toydaş, Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni, Samsat ilçe Başkanı Hasan Erdem, Sincik ilçe Başkanı Fikret Öksüz, Tut ilçe Başkanı Ali Korkmaz'ın yanı sıra Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yalçın ve ilçe koordinatörleri katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin merkez ilçe ile birlikte toplamda 9 ilçede 7. Olağan kongre sürecinin tamamlandığını belirtti.

Başkan Dağtekin, "Genel merkezimizin titiz çalışması sonucunda adaylarımızdan bazılarıyla devam kararı alındı bazı ilçelerimizde ise kan değişimine gidildi. Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörümüz, Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Aydın, Milletvekillerimiz İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş'ın katılımlarıyla ilçelerimizde 7. olağan kongre sürecimizi tamamladık. Yine bu süreçte başarılı ve örnek bir çalışma sergileyen teşkilat başkanlığımıza ve ilçe koordinatörlerimize şükranlarımı sunuyorum. Kongrelerimizi yaparken hem adaylarımız hem de görevi devreden başkanlarımız ve yönetim kurullarımızda hiçbir bir kırgınlık, küslük veya hırs söz konusu olmadı. Tam bir dava adamı şuuruyla kim seçilirse seçilsin teşkilatımızın emrindeyiz mesajlarının verilmesi hepimizi uygulandırmıştır. Bizim teşkilatımız kardeşlik dilini konuşur. Bu davayı omuzlayan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a layık bir teşkilat olmak için makamları, mevkileri emanet görür, ben değil, biz diyerek partimizin bayrağını taşırız. Bayrak değişimi ise sadece ülkemize ve Adıyaman'ımıza hizmet yolunda yapılacak yeni hizmetlerin kapısını aralamak için bir araçtır. Elbette bizler bu koltukların bu makamların geçici olduğuna inanıyoruz. Bizim bir tek derdimiz var, o da Türkiye'nin, Adıyaman'ın geleceğinde nasıl bir iz bırakabiliriz, bunun gayretindeyiz. Bu vesile ile bugüne kadar bayrağı taşıyan emektar arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni görev alan başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize hayırlı çalışmalar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

AK Partide ilçe kongreleri sonrası ilk toplantı

Mustafa Alkayış, Ali Korkmaz, AK Parti, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Partide ilçe kongreleri sonrası ilk toplantı - Son Dakika


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