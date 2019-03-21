Son Dakika Haberleri: Ak Partide Seçim Çalışmaları

Ak Partide Seçim Çalışmaları

1 saat önce

AK Parti İl Kadın Kolları, seçim çalışmalarını için geldikleri Karapınar'da ilçe sakinlerinden destek istiyor.

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AK Parti İl Kadın Kolları, seçim çalışmalarını için geldikleri Karapınar'da ilçe sakinlerinden destek istiyor.

AK Parti'de seçim çalışmaları kapsamında Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan ve yönetim kurulu üyeleri kadınlara yönelik ev toplantıları düzenliyor.

Başkan Esra Doğan, "31 Mart yerel seçimlerine kadar saat gözetmeksizin çalmadık kapı bırakmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. AK Partimiz için el ele vererek başarılı olmaya çalışacağız. Önümüzdeki seçim önemli. Biz bu zorlu dönemi hep birlikte el ele vererek başarılı bir şekilde seçimleri bitireceğiz." dedi.

Seçim çalışmalarına AK Parti Karapınar Kadın kolları Başkanı Dudu Sağlamer, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Murat Albayrak da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:20 Kaynak: AA

Karapınar, AK Parti, Güncel
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