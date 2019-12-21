AK Partiden "Hasan Uzunlar" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Partiden 'Hasan Uzunlar' açıklaması - Son Dakika

AK Partiden "Hasan Uzunlar" açıklaması

6 saat önce

AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hasan Uzunlar'ın basında ve sosyal medyada yer alan tartışma ve yorumlara sebep olan paylaşımını tasvip etmediklerini belirterek, "Bu kabil beyan ve ifadeler partimizin tutum ve görüşünü kesinlikle yansıtmamaktadır" dedi.

AK Partiden

AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hasan Uzunlar'ın basında ve sosyal medyada yer alan tartışma ve yorumlara sebep olan paylaşımını tasvip etmediklerini belirterek, "Bu kabil beyan ve ifadeler partimizin tutum ve görüşünü kesinlikle yansıtmamaktadır" dedi.


AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, Meclis Üyesi Hasan Uzunlar'ın basında ve sosyal medyada yer alan paylaşımını tasvip etmediklerini söyledi. Aksu yaptığı açıklamada, "İlgili kişi, sosyal medya hesabından ifadelerin kendisine ait olmadığını, sosyal medyada yer alan tartışmadaki 'bir yorumu' alıntı olarak paylaştığını beyanla, yanlış anlaşılmalara sebep olmaktan ötürü MHP ve kamuoyundan özür dilemiştir. Bugüne kadar ifade ettiğimiz üzere; AK Partimiz ile Milliyetçi Hareket Partisinin 'Cumhur İttifakı' anlayışı vatanımızın ve milletimizin bekasını ve yüceltilmesini esas alan son derece sağlam temellere dayanmaktadır. Bu itibarla 'Cumhur İttifakı' İl Başkanları olarak bu zamana kadar olduğu gibi aynı anlayış ve sorumluluk içerisinde bulunuyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

AK Parti, Aksu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 07:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gülben Ergen'den bacak dekolteli poz! Sosyal medyayı salladı
BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi Yerli otomobil TOGG binası önünde görüntülendi! Kendinden o kadar emindi ki! İkinci soruda elenen yarışması sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri
01:42 Başkent'te otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
01:04 Moda dünyasında engelleri yıkmaya çalışan manken Mama Cax otuz yaşında hayata veda etti - Son Dakika Haber
00:54 Şamil Tayyar'dan Mansur Yavaş'la ilgili 'kayyum' mesajı: İddia ispatlanırsa istifaya gerek yok, kayyum atanır - Son Dakika Haber
00:31 İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş'a silahlı saldırı! - Son Dakika Haber
00:25 Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 02:08:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partiden "Hasan Uzunlar" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]