AK Partiden

AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hasan Uzunlar'ın basında ve sosyal medyada yer alan tartışma ve yorumlara sebep olan paylaşımını tasvip etmediklerini belirterek, "Bu kabil beyan ve ifadeler partimizin tutum ve görüşünü kesinlikle yansıtmamaktadır" dedi.



AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, Meclis Üyesi Hasan Uzunlar'ın basında ve sosyal medyada yer alan paylaşımını tasvip etmediklerini söyledi. Aksu yaptığı açıklamada, "İlgili kişi, sosyal medya hesabından ifadelerin kendisine ait olmadığını, sosyal medyada yer alan tartışmadaki 'bir yorumu' alıntı olarak paylaştığını beyanla, yanlış anlaşılmalara sebep olmaktan ötürü MHP ve kamuoyundan özür dilemiştir. Bugüne kadar ifade ettiğimiz üzere; AK Partimiz ile Milliyetçi Hareket Partisinin 'Cumhur İttifakı' anlayışı vatanımızın ve milletimizin bekasını ve yüceltilmesini esas alan son derece sağlam temellere dayanmaktadır. Bu itibarla 'Cumhur İttifakı' İl Başkanları olarak bu zamana kadar olduğu gibi aynı anlayış ve sorumluluk içerisinde bulunuyoruz" diye konuştu. - SAMSUN