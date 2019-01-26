Ak Partili Adayı Bıçaklayan Zanlı Teslim Oldu
47 dakika önce
Adana'da, AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni'yi bıçakla yaralayan zanlı, teslim oldu.
Adana
'da, AK Parti'nin Seyhan
Belediye Başkan adayı Fikret Yeni'yi bıçakla yaralayan zanlı, teslim oldu. Eski AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni'yi dün Seyhan ilçesinde bir restoranda partililerle düzenlenen toplantıda bıçakla yaralayan M.A .isimli şahıs Mersin
Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli, kente gelen Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince teslim alınarak, Adana'ya getirildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:56 Kaynak: İHA
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Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'yi Bıçaklayan Zanlı Teslim Oldu
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