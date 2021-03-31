AK Partili Ahlatçı: "Aşılama sayesinde hastalığı atlatacağız" - Son Dakika

AK Partili Ahlatçı: "Aşılama sayesinde hastalığı atlatacağız"

31.03.2021 16:13
AK Partili Ahlatçı:

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, korona virüs salgının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdürdüğü ifade ederek, "Bu süreci yapılan aşılama çalışmalarıyla beraber atlatacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, korona virüs salgının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdürdüğü ifade ederek, "Bu süreci yapılan aşılama çalışmalarıyla beraber atlatacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli'den korona virüs vakaları hakkında bilgiler alan AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, sağlık çalışanlarına bu süreçte gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

"Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum"

Ahlatcı, "Korona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini hala devam ettiriyor. İnşallah bu süreci yapılan aşılama çalışmalarıyla beraber atlatacağımıza yürekten inanıyoruz. Hastalığın seyri noktasında artık mevsimsel bir hastalığa dönüşeceği ve inşallah yoğun bakım ile öldürücülüğü noktasında azalmalar olduğunu tahmin ediyoruz. Pandemi döneminde çok önemli ve kutsal bir vazifeyi ifa eden tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli ise 2020 yılı Mart ayından bugüne hem ülkede hem de ilde sağlık çalışanlarının yoğun bir şekilde mesai yaptığını belirtti.

"Aşılama çalışmaları son sürat devam ediyor"

Sağlık Bakanlığının da açıkladığı gibi korona virüs salgınında üçüncü dalganın başladığına dikkat çeken Prof. Dr. Mesut Sezikli, "Bu dalgayı maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak, daha çok dikkat ederek virüsünde artık gitgide bulaştırıcılığı artmakla birlikte, ağır hastalık şekline azaltıcı şekilde mutasyona uğradığı için daha hafif geçirmeyi umut ediyoruz. Aşılama çalışmaları son sürat devam ediyor. Aşının da etkisiyle giderek azalacağını ve bu üçüncü dalgayı daha hafif geçireceğimize inanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Ciddi bir artışımız yok"

Salgın sürecinde hastane olarak her türlü önlemi aldıklarını dile getiren Prof. Dr. Sezikli, "Devletimiz her konuda destek veriyor. Sadece çalışanlarımızda doğal olarak bu sürecin verdiği yorgunluk var. Bunu da aşacağız. Sorunların üstesinden hep beraber geleceğiz. İnşallah daha güzel günler, maskesiz günler, mesafesiz günlere tekrar döneceğiz. Hastane olarak bu süreçte yeni dalgayı atlatmaya çalışıyoruz. Hastane kapasitemiz şu anda yeterli. Acil servise başvuran hasta sayısı kısmen artmakla birlikte yatan hasta ve yoğun bakım sayısında ciddi bir artışımız yok. Ama artışın olduğu bilinmeli. Yılgınlığa, rehavete düşmeden bu süreci atlatıp yazı hep beraber güzel bir şekilde karşılayalım istiyoruz" ifadesini kullandı. - ÇORUM

AK Partili Ahlatçı: Aşılama sayesinde hastalığı atlatacağız
AK Partili Ahlatçı: Aşılama sayesinde hastalığı atlatacağız
AK Partili Ahlatçı: Aşılama sayesinde hastalığı atlatacağız

Koronavirüs, AK Parti, Türkiye, Çorum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Ahlatçı: 'Aşılama sayesinde hastalığı atlatacağız' - Son Dakika


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