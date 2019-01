Ak Partili Akan'dan Adana'nın Film Yapımcılarına Destek

AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan Adana 'da ilk kez bir film yapım şirketinin kurulmasının sevindirici olduğunu söyledi.Akan, beraberinde partisinin yönetim kurulu üyeleri Abdulsamet Kılıç ve Korkut Daban ile birlikte, Lore Plus Film Yapım Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sincar ve ekip arkadaşlarını ziyaret etti. Lore Plus Film Yapım Şirketi Koordinatörü Ada Mural, Ahmet Akan'a çekimleri tamamlanan ve vizyona hazırlanan komedi filmi Bahtsız Bedri ile çekimlerine başlanacak olan yeni aksiyon dizisi Arayış ile ilgili bilgiler aktardı.Lore Plus Film Yapım Şirketi Yönetmen Kurulu Başkanı Adem Sincar da desteklerinden dolayı Akan'a teşekkür ederek, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.Sincar, sinema sektöründe yeni olmalarına rağmen kısa sürede önemli mesafeler aldıklarını belirterek, "Adana'nın doğal ve tarihi mekanlarının da kullanılarak çekimlerini tamamladığımız komedi tarzındaki Bahtsız Bedri filmimizin Mart ayında vizyona girmesini planlıyoruz. Yeni aksiyon içerikli dizimiz Arayış'ın çekimleri için de hazırlıklara başladık. Bu dizide özellikle gençlerimizin uyuşturucu ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmaları noktasında önemli toplumsal mesajlar vereceğiz. Dizide, sinema filmimizde olduğu gibi bünyemizde kurduğumuz Oyuncu Akademisi öğrencilerine yer verip, aynı zamanda akademi dışından da oyuncu seçmeleri yapıp farklı karakterleri keşfedeceğiz" dedi.Akan ise, Adana'nın, sinema, tiyatro, müzik ve edebiyat dünyasına onlarca ünlü kazandıran bir kent unvanına sahip olduğunu dile getirerek, "Birçok medeniyete ev sahipliği yapan, birbirinden değerli tarihi ve kültürel zenginlikleri barındıran, sanayi ve ticari kuruluşlarıyla ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan kentimizde ilk kez bir film yapım şirketi kurulması çok önemli gelişme. Birçok kişiye ve sanata gönül verenlere ilham verecek olan bu oluşum, kentimiz için büyük bir yatırım. Genç girişimci kardeşlerimizin böylesine önemli bir noktada cesaret göstererek adım atması, Adana'nın kültürel ve sanatsal kalkınmasına katkıda bulunacak" diye konuştu.Lore Plus Film Yapım Şirketi'nin yeni kurulmuş olmasına karşın kısa sürede komedi filmi Bahtsız Bedri'nin çekimlerini tamamlamasının dikkati çeken başarı olduğunu vurgulayan Akan, "Bu arkadaşlarımız aynı zamanda Arayış isimli aksiyon dizisi projesini de gündemlerine aldılar. Bunlar kısa sürede elde edilen önemli başarılar. Kendilerini kutluyor, her zaman kendilerini destekleyeceğimizi belirtmek istiyorum. Bahtsız Bedri komedi filminin vizyona girmesini de sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.Ada Mural ve Adem Sincar, daha sonra Akan ve konuklarına, en az 500 bin seyirci kitlesiyle buluşturmayı hedefledikleri yılın komedi filmi olmaya aday Bahtsız Bedri filminin fragmanını izletti. - ADANA