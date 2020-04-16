AK Partili Akbaşoğlu:

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ABD'de korona virüs nedeniyle 34 bin dolara tedavi olunurken Türkiye'de tüm vatandaşlara tedavinin ücretsiz olduğunu belirterek, "Bizim tüm politikalarımız milli ve yerlidir, kendine yeten politikalardır. Biz IMF'ye muhtaç olmadık, olmayacağız. Bu, Türkiye'nin başarısını göstermektedir. Biz bize yeteriz"



dedi.



TBMM'de Covid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Türkiye, sosyal devletin en güzel örneklerini tüm dünyaya sunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı karar gereği 83 milyon vatandaşımızın hepsi Covid-19 tedavisi noktasında sosyal güvence altına alınmıştır. Ücretsiz şekilde tedavi imkanı sunulmuştur. ABD'ye baktığınızda 34 bin dolara tedavi olunurken, Türkiye'de tüm vatandaşlarımıza bu tedavi ücretsizdir. Dünyanın en demokratik ve sosyal devlet ilkelerini bir kutup yıldızı gibi bütün insanlığa örnek teşkil edecek şekilde ortaya koyan büyük bir yönetim biçimi ortaya koyan devletimiz ile övünmeniz lazım. Yurt dışındaki şatolardan emir alanlar bunu anlama kabiliyetine maalesef sahip değiller. Biz milletimizin emrinden asla çıkmayız. Bize göre egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bizim tüm politikalarımız milli ve yerlidir, kendine yeten politikalardır. Biz IMF'ye muhtaç olmadık, olmayacağız. Bu, Türkiye'nin başarısını göstermektedir. Biz bize yeteriz" dedi. - ANKARA