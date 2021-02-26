AK Partili Akbaşoğlu: "FETÖ dünyada ve Türkiye'de palazlanmasını 28 Şubat'a borçludur" - Son Dakika

AK Parti Grup başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "28 Şubat'ın tam göbeğinde ve merkezinde CHP zihniyetini ve FETÖ'yü görüyoruz. 28 Şubat tüm dünyada FETÖ'nün daha da palazlanmasına sebebiyet vermiştir. FETÖ dünyada ve Türkiye'de palazlanmasını hiç kimse unutmasın ki 28 Şubat'a borçludur" dedi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü olduğunu hatırlatarak, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın doğum günü. 18 yıllık AK Parti iktidarları döneminde büyük ve güçlü Türkiye hedefi ortaya koyan, büyük yatırımları ülkemize, devletimize kazandıran, adil ve merhametli bir dünyanın ortaya konulması içini 'Dünya beşten büyüktür' diyerek mazlumların sesi olan Erdoğan'a sağlıklı ömürler ve nice büyük hizmetler nasip etmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yarın Ankara-Çankırı arasındaki 2 bin 71 metrelik tünel açılışını gerçekleştireceklerini belirten Akbaşoğlu, "İnşallah yarın büyük hizmetlere bir yenisini daha ekleyeceğiz ve Çankırı ile Ankara'yı birbirine birleştiren, sembolik anlamda büyük bir değeri olan 2 bin 71 metre uzunluğundaki Çerkeş-Kızılcahamam tünelinin açılışını gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Hocalı Katliamı'na ilişkin de Akbaşoğlu, "Azerbaycan'da Hocalı'da yaşanan mezalimin yıl dönümü. Asla hafızalardan kazınmayacak, acımız hala tazedir. Azerbaycan'ın acısı acımız, kıvancı kıvancımızdır. Soykırımları unutmamamız lazım. Hocalı'da, Bosna'da yapılan soykırımları unutmamamız lazım" dedi.

28 Şubat ile ilgili olarak Akbaşoğlu, "Bütün toplum kesimleri mağdur edildi. Bütün meslek liselerinin kapısına kilit vuruldu, katsayı zulmü gündeme geldi, kılık kıyafet yasaklarıyla sakallı ve başörtülü öğrenciler üniversitelerden kovuldu. Sermaye renklendirildi, bütün millete Batı Çalışma Grubu gibi birtakım mahfillerce demokrasiye aykırı tutum ve davranışlar, Siyonist ve emperyalistlere farkına vararak veya varmayarak hizmet edildi. Ey Türk gençliği, 28 Şubat'ta Siyonist ve emperyalist hedefler uğruna Türkiye'de nasıl bir dönem yaşadığını anne babalarınızdan öğreniniz, o dönemle ilgili belgeselleri izleyiniz" diye konuştu.

Akbaşoğlu şöyle devam etti:

"28 Şubat'ın tam göbeğinde ve merkezinde CHP zihniyetini ve FETÖ'yü görüyoruz. 28 Şubat tüm dünyada FETÖ'nün daha da palazlanmasına sebebiyet vermiştir. FETÖ dünyada ve Türkiye'de palazlanmasını hiç kimse unutmasın ki 28 Şubat'a borçludur. Devlete hakim olma noktasında 28 Şubat sürecinde pik noktaya gelmiş ve sonrasında yayıla yayıla MİT krizi, 17-25 Aralık, Gezi olayları ve en nihayetinde 15 Temmuz darbe girişimiyle karşımıza çıkmıştır. 28 Şubat'ın beşli çetesine bakın. Biz çeteleri, mafyaları, bütün terör örgütlerini temizledik ve yok ettik. Demokrasiyi tam manasıyla yerleştirdik. Vesayet odaklarına son verdik. Bunu vesayet odaklarıyla çarpışa çarpışa yaptık. Ne içerdeki ne dışarıdaki hiçbir vesayet odağına teslim olmadık, olmayacağız. 28 Şubat tarihin çöp sepetine gömülmüştür. Milletimiz hem uluslararası hem yerli işbirlikçilerine hep beraber tek millet, tek bayrak, tek devlet diyerek karşılığını vermiştir. Liderimiz Erdoğan'ın önderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'yi ayağa kaldırdık. Bundan sonraki hedefimiz devlet millet kaynaşmasıyla adil ve merhametli bir adil düzeni bütün insanlığa hediye etme merhalesidir. Aziz milletimiz öncülüğünde yepyeni bir dünyaya yelken açıyoruz. Devletin, milletin düşmanlığına soyunan terör örgütüne terör örgütü diyemeyen, içine FETÖ, PKK kaçmış partilerin hükümetimize çelme takma girişimleri mutlaka akim kalacak, dışarıdaki ağababalarına mutlaka cevap verecektir."

Meclise gönderilen fezlekelerle ilgili soru üzerine Akbaşoğlu, "Anayasa ve iç tüzük kuralları bellidir. Bütün mevzuat ortadadır. Bu çerçevede Meclisin gündemine gelen bu fezlekeler iç tüzük gereğince Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna gelecek ve orada bütün siyasi parti temsilcilerince müzakere edilerek çerçeve ortaya çıkacak, sonra da Genel Kurulun gündemine gelecek. Bu konuda her parti de kendi tavrını belirleyecektir. Mevzuatımız nettir. Her partinin terörle arasına mesafe koyması, teröristi ve terör örgütlerini lanetlemesi bir anayasal, yasal, insani, vicdani sorumluluktur" diye konuştu.

Parti kapatmaya ilişkin soru üzerine Akbaşoğlu, "Parti kapatmayla ilgili düzenlemeler anayasa ve siyasi patiler kanununda çerçevesi çizilmiş konulardır. Partilerin kapatılmasının zorlaştırılmasına dönük bir düzenleme Meclisten geçti, daha sonra referandumla da bu kabul edildi. Parti kapatmayı zorlaştıran düzenlemelerle beraber net bir şekilde hiçbir partinin terör örgütüyle, teröristlerle bağlantısının olmaması lazım geldiği de net bir şekilde anayasal ve yasal çerçevede ortadadır. Bunun değerlendirmesini yargı yapacaktır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu tür konuları değerlendirir, vakalar ve mevzuat çerçevesinde değerlendirmesini yaparak kararını verir" şeklinde konuştu. - ANKARA