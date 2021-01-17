AK Partili Akbaşoğlu'ndan, Altay'ın "Rektöründen uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı" sözüne tepki - Son Dakika

AK Partili Akbaşoğlu'ndan, Altay'ın "Rektöründen uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı" sözüne tepki

17.01.2021 11:57
AK Partili Akbaşoğlu'ndan, Altay'ın

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Artık rektöründen başçavuşuna, uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı" sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Artık rektöründen başçavuşuna, uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı" sözlerine tepki gösterdi.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan "militan değil kahraman" etiketiyle yaptığı açıklamada, "Şerefli Türk askerini 'lejyoner', 'satılık' ya da 'militan' olarak gören köhne CHP zihniyeti, millet düşmanlığının yanında artık devlet düşmanlığına da soyunduğunu ilan ediyor. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si tam anlamıyla şirazeden çıkmış." ifadesini kullandı.

Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Altay, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Akbaşoğlu'ndan, Altay'ın 'Rektöründen uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı' sözüne tepki - Son Dakika


Son Dakika

2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor İş insanından şoke eden iddialar: 2 aracımı alıp geri vermedi, müstehcen sitelerde telefon numaramı paylaştı Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı Yaptıkları 3 metrelik kardan adamın adını 'Donald Trump' koydular Samsun-İstanbul uçağı, bilinç kaybı yaşayan yolcudan dolayı acil iniş yaptı İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini Sular çekilince altıncı yüzyıldan kalma kaya mezarları ortaya çıktı Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! 3 ilimizden sonra Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! 3 ilimizden sonra Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
12:37
Yunan Başpiskoposunun İslam ve Müslümanlar için söylediği hadsiz sözlere tepki yağdı Yunan Başpiskoposunun İslam ve Müslümanlar için söylediği hadsiz sözlere tepki yağdı         
11:40
Endonezya için 2021 kabus gibi başladı: Uçak kazası ve depremden sonra şimdi de yanardağ patladı Endonezya için 2021 kabus gibi başladı: Uçak kazası ve depremden sonra şimdi de yanardağ patladı         
11:33
İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü         
10:49
Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz         
10:33
5 yaşındaki çocuğun önce ayakkabılarını çıkardı, ardından çuvala koyarak kaçırmaya çalıştı 5 yaşındaki çocuğun önce ayakkabılarını çıkardı, ardından çuvala koyarak kaçırmaya çalıştı         
09:45
Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı         
09:11
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu! Ev ve araçlar kardan görünmez hale geldi Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu! Ev ve araçlar kardan görünmez hale geldi         
08:17
Adı Galatasaray'la anılan İrfan Can Kahveci, Fatih Terim'i takibe aldı Adı Galatasaray'la anılan İrfan Can Kahveci, Fatih Terim'i takibe aldı         
23:42
Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu         
23:17
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı         
19:37
Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı         
16:37
Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu         
14:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver         
14:43
Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti         
13:05
Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler         
12:21
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2021 13:02:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili Akbaşoğlu'ndan, Altay'ın "Rektöründen uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı" sözüne tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei