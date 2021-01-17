AK Partili Akbaşoğlu'ndan, Altay'ın "Rektöründen uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı" sözüne tepki - Son Dakika

AK Partili Akbaşoğlu'ndan, Altay'ın "Rektöründen uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı" sözüne tepki
17.01.2021 11:57
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Artık rektöründen başçavuşuna, uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı" sözlerine tepki gösterdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Artık rektöründen başçavuşuna, uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı" sözlerine tepki gösterdi.
Akbaşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan "militan değil kahraman" etiketiyle yaptığı açıklamada, "Şerefli Türk askerini 'lejyoner', 'satılık' ya da 'militan' olarak gören köhne CHP zihniyeti, millet düşmanlığının yanında artık devlet düşmanlığına da soyunduğunu ilan ediyor. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si tam anlamıyla şirazeden çıkmış." ifadesini kullandı.
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