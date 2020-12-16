AK Partili Akbaşoğlu: Tank palet fabrikasının satışı söz konusu değil - Son Dakika

AK Partili Akbaşoğlu: Tank palet fabrikasının satışı söz konusu değil

16.12.2020 15:51
AK Partili Akbaşoğlu: Tank palet fabrikasının satışı söz konusu değil, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, tank palet fabrikasının satıldığı iddialarıyla ilgili, "Ne arazinin, ne fabrikanın, ne fabrikanın içindeki tezgahların bir satışı söz konusu değildir.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, tank palet fabrikasının satıldığı iddialarıyla ilgili, "Ne arazinin, ne fabrikanın, ne fabrikanın içindeki tezgahların bir satışı söz konusu değildir. Bunlar yalan, iftiradır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin tank palet fabrikasına ilişkin iddialarına yanıt verdi. Akbaşoğlu, yargı kararları ve resmi açıklamalara rağmen CHP'nin sürekli gündeme taşıdığı tank palet fabrikasına ilişkin iddiaların yalan ve asılsız olduğunu söyledi.

'TANK PALET FABRİKASI'NIN SATIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL'Altay tankının üretim sürecini anlatan Akbaşoğlu, bir Türk firmasının Sakarya Arifiye'deki tank palet fabrikasında 5 adet prototip ürettiğini ve ardından seri üretime geçilmesinin kararlaştırıldığını hatırlatarak, şunları söyledi: "Firmayla konuşulduğunda 250 adet Altay tankı üretimi için 7 milyar avro teklifi söz konusu olunca devlet, ihale kanunu çerçevesinde tam rekabet koşullarını uygulamak suretiyle Altay Tankı seri üretimi için ihale açtı. Bu ihaleye; biri ABD ortaklı, biri İngiliz ortaklı, biri de Katar ortaklı toplam 3 firma girerek teklif verdi. 3.5 milyar avroluk teklifiyle bu ihaleyi BMC aldı. Altay tanklarının seri üretimi için düğmeye basıldı. Sakarya Karasu'da bu tankların üretileceği fabrikaların yapılması düşünülürken, ordumuzun acil tank ihtiyacı nedeniyle daha önce prototipi üreten şirketin kullandığı Sakarya Arifiye'deki Tank Paleti Fabrikası'nın bu seri üretim için kullanılması noktasında, mülkiyeti devlette kalmak şartıyla 25 yıl sürüyle BMC firmasına devri yapıldı. Asla ve asla ne arazinin, ne fabrikanın, ne fabrikanın içindeki tezgahların bir satışı söz konusu değildir. CHP'nin, 50 milyon dolara fabrikanın satıldığı iddiaları doğru değil. Bunlar yalan, iftiradır"'BAŞKA SEÇENEKLERLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayana Akbaşoğlu, proje kapsamında Türk ordusuna şu ana kadar kaç tankın teslim edildiğiyle ilgili, "Bileşenlerden oluşan bir proje. Farklı farklı ayakları var. Almanya 'Ben kendi yükümlülüklerimi yerine getirmeyeceğim. Türkiye, daha da güçlenecek. Milli tankı olacak. Dolayısıyla ben yükümlülükleri yerine getirmiyorum' deyince o zaman iş aksıyor. Başka seçeneklerle yolunuza devam etme durumundasınız" dedi.Projenin geciktiğini ancak rafa kalkmayacağını belirten Akbaşoğlu, biraz gecikerek de olsa Altay tankının seri üretiminin gerçekleştirileceğini ve Türk ordusuna teslim edileceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Besti KARALAR-Muhammet BAYRAM/ANKARA-


AK Partili Akbaşoğlu: Tank palet fabrikasının satışı söz konusu değil
AK Partili Akbaşoğlu: Tank palet fabrikasının satışı söz konusu değil

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Partili Akbaşoğlu: Tank palet fabrikasının satışı söz konusu değil - Son Dakika


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