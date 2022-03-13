AK Partili Akdoğan Akşehir'de imza günü düzenledi - Son Dakika
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AK Partili Akdoğan Akşehir'de imza günü düzenledi

13.03.2022 15:37
AK Partili Akdoğan Akşehir'de imza günü düzenledi

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Akşehir BelediyesiNİN kültür ve sosyal etkinlikleri kapsamında geldiği ilçede imza günü ve söyleşi düzenledi.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Akşehir BelediyesiNİN kültür ve sosyal etkinlikleri kapsamında geldiği ilçede imza günü ve söyleşi düzenledi.

Akdoğan, Akşehir Kültür Merkezi'ndeki söyleşide "Nebevi Liderlik ve Hz. Muhammed" isimli kitabı hakkında bilgi verdi.

Hazreti Peygamberin hayatından örnekler veren Akdoğan, "Peygamberimiz kendi döneminin yanı sıra kendisinden sonraki tüm insanlar içinde etki sahibidir. Peygamberimiz bütün zamanlara yönelik bir nebevi liderlik sahibidir." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de yaptığı konuşmada Yalçın Akdoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminden bu yana yanında olan AK Parti'nin örnek isimlerinden biri olduğunu söyledi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, siyasi ve kültürel kimliği ile ön plana çıkmış Akdoğan'ı ilçelerinde ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederek kendisine teşekkür etti.

Söyleşinin sonunda katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Akdoğan, daha sonra kültür merkezi fuaye salonunda katılımcılara "Nebevi Liderlik ve Hz. Muhammed" isimli kitabını imzaladı.

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Yalçın Akdoğan, Milletvekili, AK Parti, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Partili Akdoğan Akşehir'de imza günü düzenledi - Son Dakika


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