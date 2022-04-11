AK Partili Aksal ve İba, mahalle iftarına katıldı - Son Dakika

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İl Başkanı Belgin İba, mahalle iftarına katıldı.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aksal ve İba, Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde düzenlenen mahalle iftarında vatandaşlarla bir araya geldi.

İftara katılanlarla sohbet eden Aksal ve İba, iftar sonrası da bir kahvehaneyi ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla birlikte çay içti, dilek ve temennilerini dinledi.

İl Başkanı Belgin İba, iftara yoğun bir katılım gerçekleştiğini belirterek, "İftarımıza katılım gösteren ve demli çaylarımıza sohbetleriyle eşlik eden mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Programa İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz, Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de katıldı.