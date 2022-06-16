AK Partili Ala: "Yunanistan'ın sözlü taarruzları bize asla istikamet değiştirtemez" - Son Dakika
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AK Partili Ala: "Yunanistan'ın sözlü taarruzları bize asla istikamet değiştirtemez"

16.06.2022 15:13

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Türkiye'nin bölge ve dünya barışına yönelik inisiyatif aldığı, büyük işlerle uğraştığı bir dönemde Yunanistan'ın sözlü taarruzlarına maruz kaldığını belirterek, "Taarruzlar bize asla istikamet değiştirtemez, duruşumuzda...

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Türkiye'nin bölge ve dünya barışına yönelik inisiyatif aldığı, büyük işlerle uğraştığı bir dönemde Yunanistan'ın sözlü taarruzlarına maruz kaldığını belirterek, "Taarruzlar bize asla istikamet değiştirtemez, duruşumuzda bir değişikliğe yol açamaz." dedi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki müttefiklik ilişkileri hakkında Şuşa Beyannamesi'nin birinci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Azerbaycan'da bulunan AK Parti ve MHP'li vekillerden oluşan heyet, Bakü'de Yeni Azerbaycan Partisi Genel Merkezi'nin ziyaret etti.

Heyet, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili ve Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budagov ve diğer yetkililerle görüştü.

Görüşme sonrasında Budagov ile AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ala ortak basın toplantısı düzenledi.

Ala, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinden, Şuşa Beyannamesinin öneminden, iki ülkenin ortak projelerinden bahsederek, iki kardeş ülkenin müttefiklik ilişkilerinin yalnızca kendileri için değil tüm bölgenin yararına olduğunu vurguladı.

Şuşa Beyannamesinden sonra atılan adımların sadece Karabağ'da değil bütün bölgede barış, istikrar ve gelişmeyi hedefleyen adımlar olduğunu vurgulayan Ala, diplomatik başarı olarak tarihe geçen bu beyanname ile bölgenin ihtiyaç duyduğu barış ve istikrarın kolaylaşacağını ve hızlanacağını ifade etti.

Ala, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı tutumuna ilişkin soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Yunanistan, içeride bir siyasal sıkışmışlıkla karşılaştığında bunu aşabilmenin yolu olarak her zaman haksız ve hukuksuz bir biçimde Türkiye'ye sözlü olarak saldırmayı bir yol olarak seçmiştir. Ama hiçbir netice alması mümkün değildir. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız seviyesinde hak ettikleri cevabı hak ettikleri biçimde ve üslupta veriyoruz. Beyhude bir uğraştır Yunanistan'ın yaptığı. Türkiye'nin çok büyük işleri vardır. Çok büyük problemlerin çözümünde arabuluculuk yapmaktadır. Dünya ve bölge barışına katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta en etkin inisiyatif alan bir ülkedir. Biz böyle büyük işlerle uğraşırken Yunanistan bir diplomatik yankesicilikle birtakım avantajlar sağlayabilir miyim arayışına girmiştir. Şunu bilmeleri gerekir ki Türkiye büyük işlerle uğraşırken ufak tefek işleri de ihmal etmemektedir. Büyük işlerle uğraşırken kendisinin bir çakıl taşını bile gözü gibi korumaktadır. Tarih bunun tecrübeleriyle doludur. Türkiye'nin bütün dünyanın barışına katkıda bulunmaya çalıştığı, bölgesel barışı temin etmek üzere en etkin inisiyatifleri aldığı bir dönemde Yunanistan'ın böylesine anlamsız sözlü taarruzları bize asla istikamet değiştirtemez, duruşumuzda bir değişikliğe yol açamaz. Ancak zamanımızı alır cevap verecek kadar. O cevabı da milletimizin şan ve şöhretine yakışır bir biçimde veririz."

AK Partili Ala: Yunanistan'ın sözlü taarruzları bize asla istikamet değiştirtemez
AK Partili Ala: Yunanistan'ın sözlü taarruzları bize asla istikamet değiştirtemez
AK Partili Ala: Yunanistan'ın sözlü taarruzları bize asla istikamet değiştirtemez
AK Partili Ala: Yunanistan'ın sözlü taarruzları bize asla istikamet değiştirtemez

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Partili Ala: 'Yunanistan'ın sözlü taarruzları bize asla istikamet değiştirtemez' - Son Dakika

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