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AK Partili Alpay Özalan'ın "Amerika Kıtasının Gerçek Sahipleri Kızılderililer" adlı kitabı çıktı - Son Dakika

AK Partili Alpay Özalan'ın "Amerika Kıtasının Gerçek Sahipleri Kızılderililer" adlı kitabı çıktı

05.07.2021 10:42

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Amerika Kıtasının Gerçek Sahipleri Kızılderililer" adıyla bir kitap çıkardı. Kitabı ABD'nin "Ermeni Soykırımı" kararına karşılık olarak hazırladığını belirten Özalan, amacının ise "İnsanlara kendi tarihini unutturmaya çalışan sözde medeni Batı'nın istilacı ve katliamcı geçmişini hatırlatmak" olduğunu savundu.

Eski milli futbolcu, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın "Amerika Kıtasının Gerçek Sahipleri Kızılderililer" adlı kitabı raflardaki yerini aldı. Özalan, kitabı neden çıkardığını YouTube'da da yayınlanan bir videoyla kamuoyuyla paylaştı.

"BATI'NIN İSTİLACI VE KATLİAMCI GEÇMİŞİNİ HATIRLATMAK İSTEDİM"

Kitabı ABD'nin "Ermeni Soykırımı" kararına karşılık olarak hazırladığını ifade eden AK Partili Özalan, amacının ise "İnsanlara kendi tarihini unutturmaya çalışan sözde medeni Batı'nın istilacı ve katliamcı geçmişini hatırlatmak" olduğunu savundu.

"KİTABI 24 NİSAN'A YETİŞTİRMEK İSTEDİM AMA MÜMKÜN OLMADI"

Özalan kitabı 24 Nisan'a yetiştirmeye çalıştığını ancak işlerinin yoğunluğu nedeniyle bunun mümkün olamadığını söyledi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın kaleme aldığı "Amerika Kıtasının Gerçek Sahipleri Kızılderililer" kitabının arka kapağında ise şu ifadeler yer alıyor:

" Kristof Kolomb, bir kâşif miydi yoksa gözünü altın ve hazine hırsı bürümüş bir korsan mıydı? Bartolomé de Las Casas; Kolomb'un seyir defterlerine yazmadığı, sakladığı hangi sırları açıklamıştı? Kızılderililer, 1492 yılından önce nasıl bir hayat yaşıyorlardı? Gerçekten 'vahşi' miydiler? Aztek İmparatoru II. Montezuma, İnka İmparatoru Atahualpa ve diğer başka bazı Kızılderili liderler neden hep aynı davranışları sergilemişti? Bu bir tesadüf mü yoksa tarih kitaplarında bir yanıltma mı var?

"HANGİ BAŞKANLAR KATLİAM EMRİ VERMİŞTİ?"

Codex Mendoza'nın üstünde hiç durulmayan gerçek neydi? 'Medeni' kolonyalizm niçin gerekliydi? Kurucu atalar arasında yer alan Amerikan başkanları, Kızılderililer hakkında ne düşünüyorlardı? Hangi başkanlar katliam emri vermişti? Kızılderilileri kimler nasıl katlettiler? Nasıl soykırımlar yaptılar? Topraklarını nasıl istila ettiler? Kendilerine nasıl köle yaptılar? Onları bize nasıl tanıttılar? Günümüzde, Kızılderililerin çileleri bitti mi?"

AK Partili Alpay Özalan'ın Amerika Kıtasının Gerçek Sahipleri Kızılderililer adlı kitabı çıktı

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Son Dakika Politika AK Partili Alpay Özalan'ın 'Amerika Kıtasının Gerçek Sahipleri Kızılderililer' adlı kitabı çıktı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili Alpay Özalan'ın "Amerika Kıtasının Gerçek Sahipleri Kızılderililer" adlı kitabı çıktı - Son Dakika
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