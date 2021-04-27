AK Partili Altunyaldız, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı oldu - Son Dakika

AK Partili Altunyaldız, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı oldu

27.04.2021 19:19
AK Partili Altunyaldız, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı oldu, System.String[]

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkanlığına seçildi.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkanlığına seçildi.

Başkanvekili AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır başkanlığında toplanan komisyonda, Mustafa Elitaş'ın AK Parti Grup Başkanvekilliğine seçilmesiyle boşalan komisyon başkanlığı için seçim yapıldı.

Komisyonda Altunyaldız, başkan seçildi.

Teşekkür konuşması yapan Altunyaldız, daha önce 25. ve 26. dönemlerde yürüttüğü başkanlık görevi süresince Türkiye'ye birçok farklı alanda katma değerleri hizmetler sunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Komisyonda yer alan tüm parti üyelerinin katkılarıyla reform niteliğinde kanunları, Genel Kurulunda onayıyla hayata geçirdiklerini belirten Altunyaldız, yeni dönemde de üretim, ihracat, istihdam ve yatırım alanlarında gerek yasal düzenlemeler gerekse de gerçekleştirilecek saha çalışmalarıyla birlikte Türkiye'nin geleceğini inşa etme ve milletimize en iyi ve en nitelikli hizmeti verme gayretini sürdüreceklerini kaydetti.

Altunyaldız, komisyon üyelerinin katkıları olmadan nitelikli sonuç alamayacaklarını bildiklerini de vurgulayarak, verilecek katkılar için şimdiden teşekkür ettiğini söyledi.

Elitaş'a da teşekkür eden Altunyaldız, onun bıraktığı yerden ülke refahının artırılmasına yönelik katkıları sağlamaya devam edeceklerini aktardı.

AK Parti, Türkiye, Enerji, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Altunyaldız, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı oldu - Son Dakika


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