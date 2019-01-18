Ak Partili Arasan;" Tunceli'de Avcılığı Kökten Yasaklamayı Düşünüyoruz"

AK Parti'nin Tunceli Belediye Başkan Adayı Gökhan Arasan, belediyecilik anlayışlarında kentte avcılığı kökten yasaklamayı düşündüklerini söyledi.

AK Parti'nin Tunceli Belediye Başkan Adayı Gökhan Arasan, belediyecilik anlayışlarında kentte avcılığı kökten yasaklamayı düşündüklerini söyledi.



AK Parti Tunceli Belediye Başkan Adayı Gökhan Arasan, son günlerde kentin gündemini meşgul eden avcılıkla ilgili açıklama yaptı. Partisinin il binasında konuşan Arasan, kentin doğasını korumanın kendileri için öncelikli olduğunu söyledi.



Kentte 7'den 70'e herkesin doğa konusunda duyarlı olduğunu dile getiren başkan adayı Arasan, "Doğanın yok olması bizlerin yok olması anlamına geliyor. Biz parti olarak bu konuda hassasız. Belediyecilik anlayışımızda da Tunceli'de avcılığı kökten yasaklamayı düşünüyoruz. Tunceli'de herhangi bir böceğin dahi öldürülmesini istemiyoruz. Bu konuda gerekli çalışmaları yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Kentimizdeki hiçbir canlıya zarar verilmesini istemiyoruz" dedi.



Arasan, avcılık konusundaki hassasiyeti siyasi maksatla kullananları da tasvip etmediklerini sözlerine ekledi. - TUNCELİ

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