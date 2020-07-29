AK Partili Arvas'tan 'sosyal medya düzenlemesi' açıklaması - Son Dakika

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 'sosyal medya düzenlemesi' ile kişi hak ve özgürlüklerinin korunacağını ve bu konudaki mağduriyetlerin giderileceğini söyledi.

Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, gelişen teknoloji ile beraber sosyal medyanın hayatımızın önemli bir parçası haline geldiğini ve özellikle gençler için bir yaşam alanı olduğunu belirtti. Arvas, " Türkiye'de bu konuda bir çerçeve kanuna mutlak ihtiyaç vardı. Muhalefetin ve bazı çevrelerin söylediği üzere kanun bir kısıtlama değil kişisel hak ve özgürlükleri esas alan bir hukuki düzenlemedir. Sosyal medya düzenlemesi ile genel olarak

platformlara 'Sosyal Ağ Sağlayıcısı' tanımlaması, Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu, erişim engeli yerine içerik kaldırma imkanı ve mağduriyete yol açan başvurulara 48 saat içinde cevap verme mecburiyeti getirildi" dedi.

Arvas, 7253 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan bazı düzenlemeleri de şöyle açıklamadı:

"Kullanıcıların internet ortamında sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, sosyal ağ sağlayıcı olarak tanımlanarak kullanıcılar tarafından yoğunlukla tercih edilen sosyal ağlara kanunda yer verilmekte, 5651 sayılı Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının muhatabının yurt dışında bulunması halinde kendine özgü bir usulde bildirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda madde ile kanun kapsamında verilen idari para cezalarının, muhatabın yurt dışında bulunması halinde kurum tarafından doğrudan doğruya muhataba üçüncü fıkradaki usulle de bildirilebileceği ve bu bildirimin 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapılan tebligat hükmünde olduğu hüküm altına alınmakta, 5651 sayılı Kanunun yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında on bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verileceği, yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılar bakımından caydırıcılığın sağlanmasını teminen verilecek idari para cezasının artırılması, 5651 sayılı Kanunun 8'inci maddesinde internet ortamında yapılan ve içeriği maddede yer alan; çocukların cinsel istismarı, fuhuş, kumar ve uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma gibi suçları oluşturan yayınlarla mücadele kapsamında erişimin engellenmesi kararı verilebileceği, aynı internet sitesinde yer alan ve suç oluşturmayan içerikler yönünden ifade ve haber alma özgürlüğünün daha da güvenceli hale getirilmesi amacıyla içeriğin çıkarılması kararı verme imkanı getirilmiştir. Kişilik haklarının ihlal edilmesi halinde erişimin engellenmesi kararı verilmesini içeriğin çıkarılması kararı verilmesine imkan sağlanmakta, sosyal ağların kullanımındaki yaygınlaşmaya bağlı olarak kullanıcıların bu mecralarda karşılaştığı sorunlar artış göstermekte ve çeşitlenmektedir. Bu sorunların çözümüne yönelik olarak kullanıcıların başvurularında ve yetkili mercilerin bildirimlerinde ilgili sosyal ağa ilişkin muhatabın olmaması nedeniyle etkili sonuç alınamamakta ve mağduriyetler yaşanmaktadır. Yapılan düzenlemeyle, kullanıcılar ve yetkili merciler ile sosyal ağ sağlayıcılar arasında muhataplık ilişkisi sağlanmak suretiyle kişilik haklarının korunmasına yönelik daha etkin bir mekanizmanın oluşturulması amaçlanmaktadır. Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların yetkili en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemesi öngörülmektedir." - VAN