Ak Partili Aşgın, Projeleri Açıkladı

AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri öncesi projelerini açıkladı.

AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri öncesi projelerini açıkladı.



Anitta Otel'de düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkan adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, seçimlerin demokrasilerin şölenleri olduğunu belirterek, "Halka hizmet etmek isteyen ve bunun için yola çıkan adayların tartıldığı terazi milletimizin gönlüdür. O gönüllerde yer bulmak için "Çorum'a hizmet yolculuğunda biz de varız" dedik ve Bismillah diyerek yola çıktık" dedi.



Çorum'un Anadolu'nun gözbebeği ve medeniyetlerin beşiği olduğunu kaydeden Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Çorum'un umutlarını ıskalamaya hakkımız yoktur. Türkiye'de şehirlere çağ atlatan Ak Belediyeciliğin ivmesini bozmaya hakkımız yoktur. Bizi bu göreve layık görenlere mahcup olmaya hakkımız yoktur. Omuzlarımızda taşıdığımız mesuliyetin ağırlığını, emanetin yükünü her zerresiyle yüreğimizde hissediyoruz. İşte bu yüzden dersimize iyi çalıştık. Çorum'u Cumhuriyetimizin 100. yılına en iyi bir şekilde hazırlayacağız ve uygulayacağımız projelerle bölgemizin cazibe merkezi yapacağız" ifadelerini kullandı.



İlk olarak "Yenişehir" projesini açıklayan Aşgın, temeli Selçuklu, ruhu Osmanlı, vizyonu Yeni Türkiye'nin büyük Çorum'u olan yeni bir şehir inşa edeceklerini dile getirerek, kadim şehircilik anlayışının bir gereği olarak çevreye duyarlı, insanların, hayvanların, bitkilerin yaşam hakkına saygı duyan ve herkesi merhametle kucaklayan bir anlayışın hakim olduğu yeni bir şehir kuracaklarını kaydetti.



Geniş yolları, caddeleri, otoparkları, yeşil alanları, spor tesisleri, camileri, kültür ve sanat merkezleri, engelli yaşam alanları gibi her türlü sosyal donatısıyla marka bir şehir kuracaklarını belirten Aşgın, Türkiye'ye örnek gösterilecek yeni şehir projesinin, eski Akıncı Kışlası-Atış Alanı ve Erzurum Dede mevkiinde 3 milyon metrekarelik bir alana içerisinde proje kapsamında 8 bin konut, 5 adet cami, 15 adet çeşitli büyüklükte park ve yeşil alan ile 4 adet sosyal ve kültürel tesis yapılacağını açıkladı.



Bilimüssü kurulacak



Türkiye'nin ikbal ve istikbalinin bilim ve teknoloji alanında ilerlemeye ve uluslararası rekabette söz sahibi olmaya dayandığını çok iyi bildiklerinin altını çizen Aşgın, "Dünyada Endüstri 4.0 devriminin hayata geçirildiği günümüzde, gençlerimizi bu alanda teşvik etmek, kendilerini geliştirebilmelerine imkan sağlayabilmek amacıyla bir "Bilim Üssü" kuracağız. Bilim Üssü projemizdeki temel hedefimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere bilime ve bilimsel araştırmalara merakı olan hemşehrilerimizin kendi kendine öğrenebilme, teknolojiyi kullanabilme, sosyalleşme, grup içerisinde çalışma yapabilme, sorgulama, eleştirel düşünme yeteneği gibi farklı yetenekler kazandıkları ve geliştirdikleri bir merkez kurarak, geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamaktır. Üssümüzde robotik kodlama, doğa bilimleri, matematik, tasarım, teknoloji, astronomi, uzay ve havacılık atölyeleri yer alacaktır. Bilim Üssümüzle aynı alanda, ilimizde iz bırakmış medeniyetlerin tarihi mirasını canlandıran bir minyatür park da oluşturacağız. Minyatürlerin yer aldığı alanı sosyal donatılarla zenginleştireceğiz. Yine çocuklar için tesisi çepeçevre dolaşan Minyatür Ekspres bulunduracağız. Türkiye'nin sayılı minyatür parklarından birisi olmasını öngördüğümüz Çoruminia, bölgemizde alanında tek olacak, hem hemşerilerimizin ve misafirlerimizin güzel vakit geçirmelerini sağlayacak hem de şehrimizin turizm potansiyelinin gelişmesine katkı sunacaktır. Belediyecilik anlayışımızda spor, kültür ve sanat faaliyetleri önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda tiyatro, konser, Ramazan ve festival etkinlikleri gibi kültür, sanat faaliyetlerinin icra edebileceği fonksiyonel bir açık hava tiyatro alanı inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Çorum'da ulusal ve uluslararası ölçekte her türlü bilimsel etkinliğin, çeşitli kültür ve sanat faaliyetlerinin yapılabileceği, bir kongre ve kültür merkezinin inşa edilmesini sağlayacaklarını anlatan Aşgın, "Şehrimizdeki tüm korolar için uygun çalışma alanları, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin rahatlıkla icra edileceği sergi salonları da bu merkez içinde yer bulacaktır. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarımızın çalışmalarının daha nezih ortamlarda, güzel imkanlarla sunulması ve sürdürülebilmesi için sivil toplum kuruluşlarımıza da burada alanlar açacağız. Günümüz insanının, özellikle de gençlerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanıma ve konfora sahip, üniversite öğrencilerimizin sınav dönemlerinde 24 saat açık bir kütüphaneyi gençlerimizin hizmetine sunacağız. Kitap okumanın, araştırma yapmanın ve ders çalışmanın son derece rahat olduğu, elektronik ortamda her türlü bilimsel veriye kolaylıkla ulaşılabildiği çağdaş, muazzam bir kütüphaneyi de bu merkezimizin içerisinde inşa edeceğiz. Çorum'a, Türk İslam tarihine ve bütün bir insanlığa mal olmuş maziye şahitlik eden tarihi eserlerin bilişim teknolojilerinin en üst seviyede kullanılarak sergilendiği bir panoramik müze oluşturacağız. Böylece şehrimizin sosyal ve kültürel hayatının zenginleşmesini çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızın ve misafirlerimizin hem tarihi ve kültürel konularda bilgilenmesini ve bilinçlenmesini hem de hoşça vakit geçirmelerini sağlamış olacağız" diye konuştu.



Çevre ve enerji yatırımları



Çevre ve enerjiye yönelik yatırımlar hakkında da bilgi veren Aşgın, şunları kaydetti; "Çeşitli evsel ve endüstriyel amaçlar için kullanılan su kirlenmektedir. Kanalizasyon sistemlerine verilen atık suların 1 litresi 40 ton temiz suyu kirletebilmektedir. Bu, doğal hayatı, ekolojik sistemi ciddi olarak tehdit eden bir durumdur. Mevcut atık su arıtma tesisimiz yüzde yüze yakın kapasiteyle çalışmaktadır. Çorum'un acilen entegre arıtma tesisine ihtiyacı vardır. Buna ilişkin çevre Bakanlığı nezdindeki girişimleri hızlandırarak ve AB fonlarından istifade ederek azot ve fosfor gideriminin de yapılacağı ileri biyolojik arıtma tesisimizi şehrimize kazandıracağız. Şehir çöplüğü yanında kuracağımız sistemlerle; Depolama alanlarında oluşan ve karbondioksite göre 28 kat daha zararlı olan metan gazının neden olduğu sera gazı etkisinin önüne geçeceğiz. Düzenli depolama sahalarında oluşan çöp gazlarını kurulu enerji üretim tesislerinde yakarak hem değerlendirmiş hem de çevreye zarar vermesini önlemiş olacağız. Bu konuda Avrupa Birliği delegasyonu ile görüşmelere hız vererek en kısa zamanda tesis çalışmalarını başlatmayı planlıyoruz. Dünyanın giderek en büyük sorunu haline gelen enerji ihtiyacını, yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları ile çevreye zarar vermeden karşılamak mümkündür. Bu bağlamda Çorum Belediyemiz tarafından daha önce kurulan rüzgar enerjisi santraline ilave olarak dönemimizde güneş enerji santralini şehrimize kazandıracağız. Avrupa Birliği hibe fonları, Kalkınma Ajansı ve ilgili bakanlık hibeleriyle kuracağımız tesisimiz, şehrimizin enerji ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sunacaktır"



"Hedef ulaşılabilir şehir"



Dünya ve Türkiye ölçeğinde birçok şehirde görülen ulaşımla ilgili problemlerin Çorum'da da var olduğunu bildiklerini söyleyen Aşgın, "Bu problemleri çözmek için, yeşil dalga, akıllı kavşak ve akıllı durak uygulamalarını artıracağız. Bu sayede trafik ışıklarında bekleme süreleri en aza indirilecek, trafik akışının devamlılığı sağlanacaktır. Ana ve yan arterlerde yoğunluk yaşanan otobüs durakları akıllı durağa dönüştürülerek hemşehrilerimizin toplu taşıma imkanlarından daha konforlu faydalanmaları sağlanacaktır. Mor Taksi (Engelli Taksi) uygulaması hayata geçirilecektir. Engelli vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde ulaşımlarının temin edebilmesi için şehrimizin belli noktalarında Mor Taksi uygulamasını başlatacağız. Böylece şehrimiz, engelli vatandaşlarımız için "rahat, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanabildiği bir şehir" hüviyetini pekiştirmiş olacaktır. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin bisiklet çevre dostu olması, sağlıklı yaşama katkı sunması bakımından gelecekte de hayatımızda önemli bir yer tutmaya devam edecektir. Bu bağlamda bisiklet kullanımı günümüzde bütün dünyada teşvik edilmektedir. Bisiklet paylaşım sistemleri ise günümüzde 49 ülkede 500'ün üzerinde metropolde aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Biz de şehrimizde bu sistemi hayata geçirerek hem halkımızın ulaşımını rahatlatmış hem sağlıklı yaşamı teşvik etmiş hem de şehrimizin temiz kalmasına bir katkı daha sunmuş olacağız. Bu projemiz kapsamında bisiklet yollarının miktarı artırılacak, bağlantılı hatlar üzerinde bisiklet alma ve bırakma istasyonları oluşturulacak, otobüslerde kullandığımız kartların bir benzeri bisiklet için de kullanılacaktır. Ayrıca bir ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımını teşvik etmek için çeşitli yarışmalar ve etkinlikler de düzenlenecektir" şeklinde açıklamalarda bulundu.



Kültür ve turizm yatırımları



Kültür ve turizm yatırımları hakkında da açıklamalarda bulunan Aşgın, "1580 tarihli bir belgeden Çorum'da bir bedestenin yani kapalı çarşının bulunduğu bilinmektedir. Biz bu projemizle şehrimizle özdeşleşecek, marka değerine katkı sunacak şekilde bu tarihi kapalı çarşıyı yeniden inşa edeceğiz. Böylece şehrimizin merkezini Çorum Müzesi, Çorum Kent Müzesi, Saat Kulesi, Veli Paşa Hanı, Konağı ve Camii, Çöplük Çarşısı, Tarihi Dikiciler Arastası, Paşa Hamamı, Hıdırlık ve Bedesten ile birlikte tarihi siluetine yeniden kavuşturarak şehrimizin hem kültür turizmi hem de ticari potansiyelinin artmasına katkı sunmuş olacağız. Bu bütüncül, büyük tarihi ihya ve inşa hamlesiyle birlikte esnafımız, şehrimiz, hemşerilerimiz kazanacak, gençlerimiz, çocuklarımız bizatihi gözleriyle görerek, gönülleriyle dokunarak bu tarihi mirasın sahibi dedeleriyle gurur duyacak, zamanla Çorum ulusal ve uluslararası ölçekte tanınan marka bir şehre dönüşecektir. Tarihi Dikiciler Arastasını restore ederek inşa edeceğimiz bedesten ile birlikte buradaki ticari canlılığı artıracağız. Dünyanın en dar sokaklı dükkan arastası olan bu tarihi arasta, şehir merkezinde hedeflediğimiz tarihi, kültürel ve turizm eksenli değişim ve dönüşümün önemli bir parçası olacaktır.



Hıdırlık Mevkiinin Kent Park'a, Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği üzere Millet Bahçesine entegrasyonunu şehrimizin tarihi kültürel dokusunun ve maneviyatının yaşatılması açısından önemli buluyoruz. Bu anlayışla Hıdırlık Mevkiinde bir takım tarihi ve otantik alanların yeniden ihya edilmesine yönelik çalışmalar yapacağız. Burasını İstanbul'un Eyüp Sultan'ı, Ankara'nın Hacı Bayram'ı, Konya'nın Mevlana'sı, Suluca Karahöyük'ün Hacı Bektaşı Veli'si gibi inanç turizmi açısından da önemli bir merkeze dönüştüreceğiz. Bilindiği üzere Çorum Hıdırlık mevkiinde sahabe efendilerimiz Süheyb-i Rumi, Ubeydi Gazi ve Kerebi Gazi hazretleri medfun bulunmaktadır. Tarihi Hıdırlık Camiinin yanındaki boşlukta Süheyb-i Rumi Zaviyesi bulunmaktaydı. Arşivlerde orijinal resimleri de bulunan bu zaviyeyi aynı yerde yeniden inşa ve ihya ederek bir etnografya müzesine dönüştüreceğiz. Yine bu mevkide gerek Millet Bahçesine gerekse bu manevi iklimi teneffüs etmek amacıyla gelen misafirlerimizin alışveriş yapacağı, Çorum'un yerli ürünlerinin satıldığı otantik dükkanlar ile yine tarihi misyonuna uygun bir şekilde belli saatlerde çorba ikram edilen bir imarethane inşa edeceğiz. İnanıyoruz ki bütün bu yatırımlar ve çalışmalar, şehrimizin tarihi ve kültürel dokusunun ön plana çıkmasına, Çorum'un markalaşmasına ve gönül sultanlarının mekanı tarihi Hıdırlık'ın inanç turizmi açısından da şehrimize büyük katkı sağlamasına vesile olacaktır. Kalemizi restore edeceğiz, çevresini yeşil bir alan ile güzelleştireceğiz. Burasını sosyal ve kültürel yaşam merkezine dönüştürerek, ticaret ve turizmin önemli bir parçası haline getireceğiz. Kalenin etrafını da kentsel dönüşüme tabi tutarak konforlu bir yaşam alanı oluşturacağız. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında sivil bir inisiyatifle kütüphane olarak inşa edilmiş ancak zamanla bu özelliğini kaybederek çeşitli hizmetlerde kullanılmış, 1960 yılından beri de belediye idare binası olan Tarihi Taş Bina'yı Kent Müzesi yaparak milletimizin hizmetine sunacağız. Kent Müzemiz, Çorum Müzesi, Hıdırlık mevkiinde planladığımız etnografya müzesi ve Panoramik Müze projemiz ile birlikte düşünüldüğünde bir bütünlük arz edecek, şehrimizin tanıtımına, kültür turizminin gelişimine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır"



Spor, gençler ve çocuklara yönelik yatırımlar



Spor yatırımlarını da kamuoyuna tanıtan Aşgın, "Çorumluları şehir hayatının stresinden, gürültüsünden uzaklaştıracak, hoşça vakit geçirmelerine imkan sunacak bir aquapark inşa edeceğiz. Bu tesisimizde parklar, oyun alanları, yürüme yolları, açık hava spor gereçleri ve kafeteryalar gibi sosyal donatı alanları da bulunacaktır. İnanıyoruz ki bu tesis hemşerilerimiz arasında hem yüzmeye olan ilgiyi artıracak hem de onların sosyal ve kültürel yaşamlarına önemli bir zenginlik katacaktır. Çorum'un bütün güzelliğiyle seyredilebileceği, içerisinde teras, restoran ve kafeteryanın yer alacağı Seyir Kulesini şehrimize kazandıracağız. Hemşerilerimizin ve misafirlerimizin hoşça vakit geçirebilecekleri ve ilimizden güzel anılarla ayrılabilecekleri bir mekan oluşturacağız. Seyir Kulesi, zamanla Saat Kulesi gibi Çorum'la özdeşleşecek şehrimizin kimliği ile bütünleşerek ilimizin marka değerine önemli bir katkı sunacaktır. Atıcılık ve avcılık sporuna ilgi duyan hemşehrilerimizin hem aileleriyle vakit geçirebileceği hem de sporunu yapabilecekleri trap-skeet spor tesisi ve atış poligonu inşa edeceğiz. Bölgemizdeki hiçbir ilde bulunmayan bu tesisi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne tahsisli Samsun yolu üzerindeki 53 dönümlük atış alanında Çorum'umuza kazandıracağız. Bu sayede Çorum, ulusal ve uluslararası atıcılık müsabakalarına ev sahipliği yaparak bu alanda bölgenin cazibe merkezi haline gelecektir. Kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini kazanç kapısına dönüştürebilecekleri Hanımeli Çarşısı kuracağız. Hanım kardeşlerimiz, bu sayede ürettiklerini satarak hem ev ekonomisine, hem de istihdama katkı sağlamış olacaklardır. İlgili kurum ve kuruluşlarımızla yapacağımız işbirliği protokolleri ile başta gençlerimiz, ev hanımlarımız ve engelli kardeşlerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimize yönelik nitelikli mesleki kurslar ve atölyeler açacağız. Yeteneklerine göre insanlarımızın mesleki eğitim görebilecekleri bu atölyeler istihdam odaklı olup, günümüz ihtiyaçları dikkate alınarak hayata geçirilecektir. Açık ve kapalı alanları olan, yavrularımızın 4 mevsim güvenle oynayabileceği bir çocuk köyü kuracağız. Bu komplekste geleneksel ve modern oyun alanları oluşturarak, çocuklarımızın ebeveynleriyle birlikte hoş vakit geçirmelerine imkan sağlayacağız. Çocuk Köyü, sokakta oynama, arkadaşlık kurma, paylaşma, sosyalleşme imkanlarının çok azaldığı bir dönemde söz konusu hasletlerin geliştirilebileceği her bakımdan güvenli bir alan olacaktır. Burasını aynı zamanda hem modern hem de geleneksel çocuk oyunları şenliklerinin düzenlendiği, doğayla bütünleşmiş bir oyun ve eğlence merkezine dönüştüreceğiz. "Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin" diyen bir Peygamberin ümmeti olarak elbette sokak hayvanlarına da duyarsız kalmayacağız. Belediyemizin hayvan rehabilitasyon merkezinin genişletilmesi, veterinerlik hizmetlerinin sahaya yayılması, hayvan ambulansı uygulamasının yaygınlaştırılması ve sokak hayvanlarının bakımı ile ilgilenen ekiplerimizin nicelik ve niteliklerinin artırılmasını sağlayacağız. Bu konuda sivil toplum kuruluşları ile yapılan ortak çalışmaları artıracağız"



Programın sonunda ise 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den Belediye Meclisi Üyesi adayı olan isimler tek tek sahneye çağrılarak tanıtıldı. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.Toplantıya AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Merkez ilçe Başkanı Erhan Akar, il genel ve belediye meclis üyesi adayları ile partililer katıldı - ÇORUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Trabzon, Adını Verdiği Hurmanın Üretiminde Sınıfta Kaldı

DSP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Güven Hokna'nın Seçim Sloganı, Sosyal Medyada Olay Oldu

AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, Gençlerle Birlikte PUBG Oynadı

Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi! Yüzde 30 Daha Fazla Ödeme Yapılacak