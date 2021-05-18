AK Partili Avcı ve Günay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekleri değerlendirdi - Son Dakika

AK Partili Avcı ve Günay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekleri değerlendirdi

18.05.2021 12:58
AK Partili Avcı ve Günay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekleri değerlendirdi, System.String[]

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destekleri değerlendirdi.

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destekleri değerlendirdi.

Nabi Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı rakamların dikkate değer olduğunun altını çizerek, yaklaşık 645 bin emeklinin maaşının bin 500 liraya çıkarıldığını, esnafa salgın desteğinden 1 milyon 200 bin vatandaşın yararlandığını kaydetti.

Salgının başladığı andan itibaren 661 milyar liralık destek verilmesinin oldukça değerli olduğunu ifade eden Avcı, şunları belirtti:

"Bir an önce bu sürecin bitmesini ve ülkemizin kaynaklarını üretim ve istihdama kaydırmayı hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 235 bin esnafa 5 bin lira hibe verileceği müjdesi umarız can suyu olur. Bu hibe programıyla işlerine ara vermiş olan esnaflarımıza 2 grup halinde destek olunması planlanıyor. Birinci grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak. İkinci grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar gibi yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği verilecek. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriliyor. Esnafımız için hayırlı olmasını diliyor, Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Günay: "Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dilerim"

Emine Nur Günay ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çiftçilere de müjde verdiğine değinerek, şöyle devam etti:

"180 bin ton patates ve kuru soğanı üreticiden alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Ellerinde bulunan çeltiğin 15 bin tonu da toprak mahsuslarına verildi. Bu yıl kuraklık yüzünden bazı ürünlerin rekoltelerinde azalma olacağı belli. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin ziraate ve tarım kooperatiflerine olan borçları ertelenecek. Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltildi. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dilerim."

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Nur Günay, Nabi Avcı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Partili Avcı ve Günay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekleri değerlendirdi - Son Dakika


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