AK Partili Aydemir: "Bugün milletimize bühtanla iftirayla yönelen bir HDP var" - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Ermeni mezalimine uğramış bir ailenin ferdi olduğunu, bu mezalime rağmen kendilerine, millete HDP tarafından iftira edildiğini belirterek, "Bugün milletimize bühtanla iftirayla yönelen bir HDP var." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin siyasetin en esaslı merkezi olduğunu, maalesef son zamanlarda ciddi bir irtifa kaybıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Siyasetçilerin dilinden kaynaklı utanacakları hallere muhatap olduklarını vurgulayan Aydemir, "Sabahleyin bir grup toplantısında genel başkan sıfatını almış birisi üstelik de yaşı kemale ermiş, birikim sahibi olması gereken birisi kenar mahallede dahi konuşulmayacak kavramlarla konuşur hale geldi. Bu çok ayıp bir şey. Yani 'minnoş' ne demek? Samimi söylüyorum şunu burada terennüm ederken bile mahcubiyet duyuyorum. Bir Cumhurbaşkanına karşı bu kavramla nasıl konuşursun? Niye konuşursun? Şunun için konuşursun: Yoktur birikimin, lügatında başka kelime yoktur bundan dolayı konuşursun. Zaten kendini gösteriyor da bu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin yüzde 50'den fazlasının oyunu aldığını, milleti tarif ve temsil eden bir isim olduğunu ifade eden Aydemir, "Üstelik de ona karşı bu kelimeyi kullanırken karşı tarafa kimi koyuyorsunuz? ABD Başkanı Biden'i koyuyorsunuz. Biden muhabbetini açığa çıkarıyorsunuz, aşikar ediyorsunuz. Bu devletin bir numaralı ismine kininizi, hıncınızı bu şekilde kusuyorsunuz. Ayıp." değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün milletimize bühtanla iftirayla yönelen bir HDP var. Ben her seferinde şu kürsüye çıktığımda söyledim. Ben, Ermeni mezalimine uğramış bir ailenin ferdiyim ve bu mezalime rağmen bize iftira ediliyor. Kim tarafından? HDP tarafından. Ona dönük en ufak bir sözünüz yok. Tam tersi onları el üstünde tutuyorsunuz. Bu mu vatanseverlik, milliyetçilik? Şimdi milletimizin adını dünyanın göbeğine kazıyan bir isme, siz 'minnoş' gibi bir kavram kullanıyorsunuz. Ayıp. Bu, sizin samimiyetsizliğinizi ifade eder. Yüreğinde milliyetçiliğin kırıntısı olan milletimize sesleniyorum; HDP ile bu derece arkadaşlık oluşturmuş bir yapıyla beraber olursanız HDP'nin milletimize ettiği bühtana da ortak olursunuz. Yani 'soykırım' bühtanına, iftirasına ortak olursunuz. Bunu CHP'li seçmenlerimize kardeşlerimize de söylüyorum. Tek lafları yok HDP'ye CHP'lilerin."

Kovid-19 testi en fazla artan illerden birisinin de Erzurum olduğunu vurgulayan Aydemir, "Dikkatli olmazsak, korunaklı yürümezsek, bizden dolayı bir başkası bu hastalığa düçar olursa hele hele ölürse bunun vebalini kaldıramayız, taşıyamayız. Bunu yüklenmeme adına hepimizin çok daha dikkatli olması lazım." diye konuştu.