AK Partili Aydemir'den, ABD'de Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklama tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Partili Aydemir'den, ABD'de Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklama tepki Açıklaması

04.03.2021 20:31
AK Partili Aydemir'den, ABD'de Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklama tepki Açıklaması, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ABD'de Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklama tepki göstererek, "ABD'deki Türkler, çok hazır bir vaziyette bu gelişmeye ciddi tepki verdiler ve bu tepki üzerine o reklam ajansı, FETÖ'cülerin yayına soktuğu bu Türkiye düşmanı,...

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ABD'de Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklama tepki göstererek, "ABD'deki Türkler, çok hazır bir vaziyette bu gelişmeye ciddi tepki verdiler ve bu tepki üzerine o reklam ajansı, FETÖ'cülerin yayına soktuğu bu Türkiye düşmanı, Sayın Cumhurbaşkanımız karşıtı reklamı kaldırdı." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 9 askere Allah'tan rahmet, millete başsağlığı diledi.

FETÖ'nün Türkiye'nin kurumlarına sirayet ederek, Türkiye'nin zemininde çok ciddi yaralar açarak sıkıntılı bir hal oluşturduğunu ifade eden Aydemir, örgütün bunu özellikle dışarıdan dost ve müttefik diye tarif edilen ülkelerden çok ciddi lojistik destekler alarak yaptığını söyledi.

Bunun son uç veren halinin ABD'de ortaya çıkan durum olduğunu dile getiren Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nedir o? ABD'de reklam panolarında Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük 'stop Erdoğan' şeklinde birtakım yayınlar yaptırmak. ABD, kamuoyunu özellikle Türkiye aleyhine ve Sayın Cumhurbaşkanımız aleyhine bir zemine oturtmaya çalışıyorlar. Tabii ki bu esef verici, kınanacak bir hal ancak bu neviden musibetlerin ardından getirdiği bir takım nimetler var. ABD'deki Türkler, çok hazır bir vaziyette bu gelişmeye ciddi tepki verdiler ve bu tepki üzerine o reklam ajansı, FETÖ'cülerin yayına soktuğu bu Türkiye düşmanı, Sayın Cumhurbaşkanımız karşıtı reklamı kaldırdı. Orada tabii ki bu mevzudan haberdar olmayan ya da hakkıyla bilmeyen kesime de bu vesileyle FETÖ'nün nasıl bir imansız yapı olduğunu, nasıl bir insanlık düşmanı yapı olduğunu, PKK'yla, DEAŞ'la ortak olduğunu ve dünyada şu anda cari olan terörize yapılarla iş birliği içerisinde olduğunu anlatma fırsatı buldu."

FETÖ'nün terörist bir yapı olduğunu vurgulayan Aydemir, "O, Türkiye'nin aleyhine her türlü enstrümanı kullanır. Türkiye düşmanı bir yapı. Kınanması gereken, o enstrümanları ona sağlayan, temin edenlerdir. Dolayısıyla ABD'yi ya da orada bu zemini onlara açanları kınıyorum. Oradaki Türk diasporasını tebrik ediyorum. Kendilerine minnettarlığımızı ifade ediyorum. Yaptıklarıyla milletin yüreğinde özel bir yer edinmişlerdir. Minnettarlığımın altını çiziyorum." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Fetullahçı Terör Örgütü, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Aydemir'den, ABD'de Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklama tepki Açıklaması - Son Dakika


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