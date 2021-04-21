AK Partili Aydemir'den, CHP'li Altay'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Menderes benzetmesi"ne tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, merhum Adnan Menderes'in akıbetine atıfta bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı açıkça tehdit etti. Bu, CHP'nin kodlarındaki gizli olan ihtilalci, yıkıcı, yok edici ve vesayet odaklarıyla yürüyen halini işaret ediyor." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın bir televizyon programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Menderes benzetmesi" yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.

İbrahim Aydemir, Altay'ın açıklamalarını "yürek burkan, geçmişe dönük acıları depreştiren ve utandıran kıvamsızlıktaki beyanlar" olarak gördüğünü belirtti.

Altay'ın, merhum Adnan Menderes'in akıbetine atıfta bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı açıkta tehdit ettiğini dile getiren Aydemir, "Bu, CHP'nin kodlarındaki gizli olan ihtilalci, yıkıcı, yok edici ve vesayet odaklarıyla yürüyen halini işaret ediyor." diye konuştu.

CHP'nin vesayet odaklarından bir beklenti içinde olduğunu belirten Aydemir, siyasetçilerin böyle davranarak, bindiği dalı kestiğini vurguladı.

Aydemir şöyle konuştu:

"Sandıkta yenemediğinizi, Menderes'in akıbetini göstererek yok edeceğinizi düşünüyorsanız, aslında bu sizin yok olduğunuzu gösterir. Bu sizin yok olduğunuzu, hiçbir şey olmadığınızın, üretmediğinizin, bir proje geliştirmediğinizin ifadesidir. Eğer millet adına hareket ederseniz siz zaten sandığı adres olarak görür, oraya yönelir, oradan sonuç almaya çalışırsınız ama bunlarda böyle bir maharet olmadığı için fırsat buldukça tehdide yöneliyorlar. Bunun adı siyasi ahlaksızlık, basiretsizlik ve erdemsizliktir. Yaptıkları hep bu olmuştur. Hayalleri hep cumhurbaşkanı ve başbakan asmakla geçmiştir ama Türkiye eski Türkiye, millet eski millet değil. 15 Temmuz'u hep beraber yaşadık. Millet, bu tür söylemlere çok ciddi tepki gösteriyor. Bu nedenle haddinizi bilin."

İbrahim Aydemir, "128 milyar dolarlık rezervin eridiği" iddialarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklık getirdiğini ancak bazı kesimlerin ısrarla anlamak istemediğini söyledi.

Aydemir, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına rağmen halen bu ezberleri dillendirmek, 'Biz ahmak, aptal pozisyonundayız. Bizim reseptörlerimiz kapalı, anlamıyoruz, algı düzeyimiz düşük' anlamına geliyor. Burada milleti temsil ediyorsanız kendi zekanızla alay etmemelisiniz. Kendi milletvekilleri bile 'böyle bir yalana gerek yok' anlamına gelen açıklamalar yapıyor. 128 milyar doların eridiği iddiası büyük bir yalandır. Bir proje geliştiremedikleri için yalana başvuruyorlar." ifadelerini kullandı.