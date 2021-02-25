AK Partili Aydemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tescili bir teröristin kitabını pazarladığını söyledi - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, tescili bir teröristin kitabını pazarladığını söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, daha önce MHP'de şimdi CHP'de olan bir belediyenin, çalışanlardan duyduğu rahatsızlıktan dolayı işçilerle özel sözleşme hazırladığını ifade etti.

Çalışanları işten çıkarıp yerlerine başkalarını alabilmek için bu sözleşmelerin hazırlandığını belirten Aydemir, "Bunlar gariban insanlar ve asgari ücretle çalışıyorlar. Yeri geldiğinde özgürlük havarisi kesilirler. Adalet için yürürler ama bunların adalet anlayışı bu." dedi.

Aydemir, sözleşmedeki maddelerin işçi haklarından öte insan haklarına aykırı hükümlerle dolu olduğunu dile getirdi.

Tescilli bir teröristin kitabının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satışa sunulduğunu söyleyen Aydemir, şöyle devam etti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi teröristin kitabını pazarlayıcı pozisyon almıştır. Orada her şey iyi olacak diye oy verdiler. İyi olan bu muydu? Nurettin Demirtaş denen adam şu anda dağda, tescili terörist, bunun kitabını İstanbul Büyükşehir Belediyesi pazarlıyor. Şehitlerimizin ruhunu muazzep kılan bir olay. İstanbul Belediyesine giden para bizim kaynaklarımızdan gitmiyor mu? Bir teröristin kitabın pazarlamaya ne hakları var? Demek ki bunu daha önceden planlamışlar, şart koşmuşlar. Zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesinde üleştikleri pozisyonlar var. Vatanseverliklerinden emin olduğum bir cenah var, bir büyük mesuliyetin altında kadılar. İYİ Partili olup İstanbul Belediyesinde tavır alanlar için söylüyorum."