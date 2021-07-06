AK Partili Aydemir, Kılıçdaroğlu'nun kullandığı ifadelerden dolayı utandığını söyledi - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öylesine sevimsiz ve söyleyeni aşağıya çeken ifadeler kullanıyor ki ben şahsen utanıyorum." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun partisinin bugünkü TBMM Grubu'nda kullandığı ifadeleri eleştirdi.

Gazi Meclis çatısı altında görev yapan herkesin, nezaketini kaybetmemesi gerektiğini vurgulayan Aydemir, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öylesine sevimsiz ve söyleyeni aşağıya çeken ifadeler kullanıyor ki ben şahsen utanıyorum. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımıza dönük 'cesaretin varsa namusun varsa' gibi absürt birtakım çağrılarda bulunuyor. Bunun adı edepsizliktir. Biz yaşı büyükse siyaseten hangi noktada olursa olsun ona saygı ile davranırız ama bu saygıyı hak etmiyor." diye konuştu.

Zülfü Livaneli'nin, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a yönelik açıklamalarını aktaran Aydemir, CHP'nin, bölücülüğün kaynağı haline geldiğini savundu.

Livaneli'nin Baykal'ı suçlamalarının, bölücülük içeren ifadeler olduğunu dile getiren Aydemir, "Alevi, Sünni ne demek? Hepimiz bir değil miyiz? Baykal'ı Kürt düşmanlığıyla suçluyor. Bu açıklamalar, CHP Genel Başkanının tavrından ortaya çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu telin ediyorum. AK Parti'ye oy verenleri suçluyor. Daha önce de öğretmenleri suçlamıştı. Kılıçdaroğlu milletle kavga ediyor. Bu millet, ferasetiyle bunlara ders verecek." ifadelerini kullandı.