AK Partili Aydemir, partisinin her gün özel bir gündem ve proje ile milletin önüne çıktığını söyledi - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, partisinin her gün özel bir gündem ve proje ile milletin önüne çıktığını, muhalefetin bundan örnek alması gerektiğini söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nı değerlendirdi.

AK Parti'nin 19 yıldır vatandaşların huzur içerisinde yaşaması için çalışma yürüttüğünü dile getiren Aydemir, hayatın değişkenlik ifade ettiğini, bu nedenle de milletin huzuruna özel gündem ve projelerle çıktıklarını anlattı.

Aydemir, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında avukatlara, hakimlere, gazetecilere, her kesime özellikle alan açacak bir zemin oluşturacağını söyledi.

İbrahim Aydemir, "Biz üretken bir ekibiz. Her milletvekilimiz hem pratisyen hem teorisyen. Ama üzülüyoruz ki muhalefetten dönüp bu tarafa, 'hiç değilse bir hisse kapalım' diyen yok. Şu açıklananlardan beslenirseniz biz de memnun oluruz. Dedikodu yaparsanız bundan kimse bir şey elde etmez. Yalan, iftira ile gideceğiniz bir yer yok." diye konuştu.

AK Parti'nin her gün özel bir gündem ve proje ile milletin önüne çıktığını dile getiren Aydemir, muhalefetin bundan örnek almasını istedi.

Erzurum'da 25 Şubat ile 7 Nisan arasında düşman işgalinden kurtuluş günlerinin kutlandığını dile getiren Aydemir, bugün de Aşkale'nin düşman işgalinden kurtuluşunun, şahlanışının yıl dönümü olduğunu anımsattı.