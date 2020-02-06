AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, "Asıl FETÖ'nün amacına hizmet eden konu, sizin bu meclisin iradesiyle hükme bağlanmış bir yasal düzenlemeden dolayı, bu milletin iradesiyle seçilen milletvekillerini siyasi ayak tartışmasına çekmeniz, milletvekillerinin FETÖ ile bağlantılandırmanızdır." dedi.

Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının yolunu açan düzenlemeyle ilgili verilen önergenin altında imzası bulunanlardan AK Parti'li Ahmet Aydın, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Aydın, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un "Bu kanun teklifinin FETÖ'nün emriyle, direktifiyle hazırlandığını düşünüyorum" açıklamalarına yönelik, "FETÖ'nün siyasi ayaklarının tartışıldığı bir dönemde kalkıp böyle hedef saptırarak, hedef göstererek, böyle bir beyanda bulunması kabul edilebilir değil. Türkiye'nin demokratikleşmesi adına son derecede önemli olan bu adımı FETÖ ile ilintilendirerek, önergede imzası olanları hedef göstermesi ve dolayısıyla Meclisin iradesi haline gelen bu kanundan dolayı tüm milletvekillerini hedef göstermesi, itibarsızlaştırması bir haksızlıktır, saygısızlıktır. Bu, milletin iradesine de saygısızlıktır." karşılığını verdi.

Hukuken yasal haklarını kullanacaklarını vurgulayan Aydın, "Yarın, bu konuyla ilgili bir suç duyurusunda bulunacağız." bilgisini verdi.

"O önerge geçerken tek bir itiraz olmadı"

Aydın, o dönemin Türkiye'nin demokratikleşme süreçlerinin yoğun olduğu bir dönem olduğunu vurgulayarak, "OHAL'i 2003 Kasım'ından hemen sonra, 18 Kasım'da hükumet kuruldu, 30 Kasım'da biz kaldırdık. Devlet Güvenlik Mahkemeleri vardı. Onu kaldırıp, yerine 2004'te özel yetkili mahkemeleri getirdik. Daha sonra özel yetkili mahkemeler de kaldırıldı. En son 16 Nisan 2017 referandumunda milletimizin ferasetiyle birlikte, yargıda birliğe gittik. Askeri yargıyı tümden kaldırdık. O gün, suç işleyen bir askerin sivil yargıda yargılanması muazzam bir adım. Bu askeri yargının kaldırılması sürecinde atılan ilk ve en önemli adımlardan biri. Ciddi bir reformdu. Bütün siyasi partilerin arzu edip de bir türlü vesayet korkusundan dolayı yapamadığı bir hamleydi." ifadelerini kullandı.

Bu konuda TBMM Genel Kurulu'nda o gün yaşananları anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"12-13 dakikada nasıl geçti' diyorlar. Eğer muhalefet burada bir kanuna muhalefet ederse 13 günde bile geçmeyebilir. O gün muhalefetle oturup konuşuldu. Önerge metni üzerinde düzenlemer yapıldı. Bir fikir birliğine varıldıktan sonra önergeler, iktidar partisi olarak bizler verdik. O önerge geçerken o süreç içerisinde tek bir itiraz olmadı. 3 tane önerge var. Bir önerge de Akif Hamza Çebi'nin var. Onu da biz kabul ettik. O, mutabakatı çok net ortaya koyuyor. Arkasından bu önergelerle birlikte kanunun tümü oylandığında o günkü görüntülere bakarsanız, CHP'nin eli bizim elimizle birlikte kalkıyor. Çok net bu görüntüler var. Ortaklaşa çıkardığımız son derece demokratik bir adım. CHP'nin geçmişte çok yanlışı var. Arada bir böyle doğru şeyleri de var. Çıkıp buna sahip çıkacağına bir zihin bulanıklığı yaşıyor, bir hafıza kaybı yaşıyor. Bu demokratik adıma sahip çıkacağına, birileri bir yem attı, kedinin ciğere saldırması gibi onlar da saldırdı. '120 ile 150 vekil arasında ByLockçu var', 'siyasi ayak' tartışmaları. Bunu da bir zemin olarak kendilerine gördüler. Bunun üzerine atladılar. Ama yanlış yaptılar."

"Bu millet, referandumda askeri yargıyı kaldırırken suç mu işledi?"

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMK) 250. maddesine işaret eden Aydın, "Bir askerin askerlik görevi ya da askeri hizmetten dolayı değil, anayasayı ihlal suçu varsa, anayasanın işleyişine karşı suçlar varsa, devletin güvenliği aleyhine suçlar varsa, devlet sırları aleyhine suçlar varsa, hükumete, Cumhurbaşkanına, Meclise karşı suçlar işliyorsa, bu asker, sivil, memur, bürokrat, teknokrat demeden herkesin doğal olarak yargılanacağı sivil yargı olsun dedik. Askeri vesayetin hat safhada olduğu bir yerde bir asker, emir komuta zinciri içerisinde askeri yargıda ne kadar adil yargılanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu yüzden Türkiye'yi defalarca mahkum ettiğine dikkati çeken Aydın, "2017 yılında referandumda askeri yargıyı kaldırdık. Bu da mı suç o zaman? Bu millet, referandumda askeri yargıyı kaldırırken suç mu işledi? FETÖ mü onlara bu maddeyi getirdi, bu millete dayattı?" diye sordu.

Bunun kabul edilebilir bir tarafı olmadığını ifade eden Aydın, "Tamamen bir akıl tutulması yaşıyoruz. Böylesine önemli demokratik bir paketi tebrik edeceğine, bunun üzerinden FETÖ ile bağlantılandırılarak birileri hedef gösteriliyorsa, bu siyasetçiyse, asıl FETÖ'nün amacına bu hizmet eder. Çünkü FETÖ de siyaseti yıpratmak Meclis'i itibarsızlaştırmak için ciddi çalışmalar yaptı. 15 Temmuz'da bu Meclis bombalandı." dedi.

"FETÖ'nün amacına hizmet eden meclisi itibarsızlaştırmadır"

Asıl hedefin Meclis olduğuna işaret eden Aydın, "Komisyon katılmış, meclisin tamamı mutabakatla bu önergeyi kanunlaştırmış, siz de kalkacaksınız 'Sadece imzası olanlar' diyeceksiniz. Hayır, meclisin kararı, hepimizin ortak kararı. Bu, milletin iradesini temsil ediyor. Milletin iradesine ipotek koymaya hiçkimsenin hakkı yok. Asıl FETÖ'nün amacına hizmet eden siyaseti itibarsızlaştırmadır. FETÖ'nün amacına hizmet eden meclisi itibarsızlaştırmadır." yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarının ardından eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ'un, "Bir Genelkurmay Başkanının, bugün karşı karşıya bırakıldığı bu durum herkesten önce FETÖ'yü sevindirecektir." ifadelerinin sorulması üzerine Aydın, şunları söyledi:

"Bu kadar hedef gösterecek, sayın Cumhurbaşkanımız 'Arkadaşlarımız yasal haklarını kullanacak' dediğinde FETÖ ile ilintili, böyle bir saçma iddia olur mu? Asıl FETÖ'nün amacına hizmet eden konu, sizin bu meclisin iradesiyle hükme bağlanmış bir yasal düzenlemeden dolayı bu milletin iradesiyle seçilen milletvekillerini siyasi ayak tartışmasına çekmeniz, milletvekillerinin FETÖ ile bağlantılandırmanızdır. Asıl FETÖ'nün amacına hizmet eden bu ifadelerdir. 2009 yılındaki o düzenleme de demokrasi adına son derece önemlidir. Avrupa Birliği süreci içinde her zaman bizden talep edilen, bütün demokratikleşme paketlerinde olan kimsenin başaramadığını bu Meclis başardı. En son milletimiz de askeri yargıyı tümden ortadan kaldırdı. O zaman kalkalım ona da bir kulp takalım. Bütün vesayetlerle mücadele ede ede AK Parti bu noktaya geldi. Bu tür ifadeler Türk Silahlı Kuvvetlerine de zarar veriyor. Sanki Türk Silahlı Kuvvetleri atılan demokratik adımlardan olumsuz etkileniyormuş ya da istemiyormuş gibi bir algı. Bu Türk Silahlı Kuvvetlerine de bir haksızlık, saygısızlıktır."

Aydın, "Ben o gün neredeysem bugün de aynı yerdeyim, imzamın da arkasındayım. Bu anlamda bize karşı hedef göstererek, bir terör örgütüyle bağlantılandırmaya çalışan her kim olursa olsun yasal haklarımızı kullanacağız." diye konuştu.