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AK Partili Ayşe Keşir, Akşener'e mektup yazdı: Küfürlü dil kullanarak siyasetin bacısı olamazsınız - Son Dakika

AK Partili Ayşe Keşir, Akşener'e mektup yazdı: Küfürlü dil kullanarak siyasetin bacısı olamazsınız

12.11.2021 01:08

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e grup toplantısındaki ağır ifadeleri ve Lütfü Türkkan'ın küfürü ile ilgili mektup yazdı. Mektupta, kadının siyasetteki etkin varlığının, erkeklerin eleştirilen üslup ve tarzı ile siyaset yapması demek olmadığını belirten Keşir, "Küfürlü bir dil kullanarak, sizin de sık sık dile getirdiğiniz gibi siyasetin 'bacısı' olamazsınız" dedi.

AK Parti Düzce milletvekili Keşir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yazdığı "Siyasette Temiz Dil Çağrısı" başlıklı mektupta, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına sarf ettiği ağır küfrün kadınları çok utandırdığını bildirdi.

"BİR KADIN OLARAK İÇİME SİNDİREMEDİM"

Milletin oyları ile Meclis'e gönderdiği bir milletvekilinin, bir şehidin kız kardeşine küfretmesini bir kadın olarak içine sindiremediğini belirten Keşir, şöyle devam etti:

"TELAFFUZ ETMEYE HİCAP DUYDUĞUM KELİMELERİ KULLANMANIZ HAYRETE DÜŞÜRDÜ"

"Konuyu müzakere ettiğiniz grup toplantısında, üstelik bu dilden mağduriyetinizi ifade etmenize rağmen, telaffuz dahi etmeye hicap duyacağım kelimeleri, Gazi Meclisimizin çatısı altında rahat rahat kullanmanız da biz siyasetçi kadınları hayrete düşürmüştür. Kadının siyasette etkin varlığından söz ederken, erkeklerin eleştirdiğimiz üslup ve tarzı ile siyaset yapmasını kastetmemiştik. Küfürlü bir dil kullanarak, sizin de sık sık dile getirdiğiniz gibi siyasetin 'bacısı' olamazsınız.

"ATACAĞINIZ ADIM TEMİZ SİYASET DİLİ İÇİN KIYMETLİ OLACAKTIR"

Siyasette, varlığından muzdarip olduğumuz küfürlü eril dili temizlemek, kucaklayıcı bir üslup geliştirmek için kadınların siyasete daha çok katılımını istiyoruz. Kadın bir 'Genel Başkan' olarak bu konuda size önemli bir sorumluluk düşmektedir. Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet, atacağınız adım, 'temiz siyaset dili' için kıymetli olacaktır."

"MECLİS'TE KULLANDIĞINIZ AĞIR İFADE İÇİN ÖZÜR DİLEYİN"

Türkkan'ın, partisinin grup başkanvekilliğinden istifa etmesinin, kadınların içini soğutmadığına işaret eden Keşir, şunları kaydetti:

"Milletvekilinin görevi, milleti en iyi şekilde temsil etmek ve ne olursa olsun temsil makamına yakışan vakarı korumaktır. Bir milletvekili ve bir kadın olarak, kadınlara karşı bu çirkin üslubun sahibi küfürbaz milletvekillinin Meclis oturumlarına hala katılabilecek olması onur kırıcıdır. Türkkan'ın milletvekilliğinin sonlandırılması için gerekli adımların atılmasını beklemekteyiz. 5,5 milyon üyeyi temsil eden AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak, size çağrım; Yüce Meclis'te kullandığınız ağır ifade için aziz Türk milletinden özür dilemenizdir. Gelin hep birlikte bu kirli, küfürlü dile karşı tavrımızı net bir şekilde ortaya koyalım."

AK Partili Keşir'den Akşener'e mektup: Küfürlü dil kullanarak siyasetin bacısı olamazsınız
AK Partili Ayşe Keşir, Akşener'e mektup yazdı: Küfürlü dil kullanarak siyasetin bacısı olamazsınız

Lütfü Türkkan, Meral Akşener, İYİ Parti, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Partili Ayşe Keşir, Akşener'e mektup yazdı: Küfürlü dil kullanarak siyasetin bacısı olamazsınız - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Ayşe Keşir, Akşener'e mektup yazdı: Küfürlü dil kullanarak siyasetin bacısı olamazsınız - Son Dakika
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