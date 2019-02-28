Son Dakika Haberleri: Ak Partili Başkan Adayı, Arızalı Aracı İtti

Ak Partili Başkan Adayı, Arızalı Aracı İtti

1 saat önce

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Avcılar'da sanayi sitesi ziyareti sırasında esnafların arızalı bir aracı ittiğini görünce yardıma koştu.

Ak Partili Başkan Adayı, Arızalı Aracı İtti, System.String[]
AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Avcılar'da sanayi sitesi ziyareti sırasında esnafların arızalı bir aracı ittiğini görünce yardıma koştu.

31 Mart Yerel Seçimlerine yaklaşık 30 günlük bir süre kala, AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Dün bir dizi esnaf ziyareti gerçekleştiren Ulusoy, Avcılar Oto Sanayi Sitesindeki esnafları kapı kapı dolaşarak, sorunlarını dinledi. Ulusoy, seçilmesi halinde sanayi sitesindeki esnafların sorunlarının çözüleceğini ifade etti. Başkan Adayı Ulusoy'un ziyareti sırasında renkli anlar yaşandı. Ulusoy'un ziyareti sırasında, arızalı bir araç esnaflar tarafından itiliyordu. Durumu gören Ulusoy'da esnafla birlikte yolda kalan arızalı aracı itti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:12 Kaynak: İHA

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