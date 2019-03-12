Son Dakika Haberleri: Ak Partili Başkan Cinayetinde Sanığa Bu Kez Müebbet Hapis

Ak Partili Başkan Cinayetinde Sanığa Bu Kez Müebbet Hapis

47 dakika önce

NİĞDE'nin merkez Yeşilgölcük Belde Belediye Başkanı AK Partili Hakkı Şengül'ü tabancayla vurarak öldürmek suçundan 15 yıl hapis cezası verilen tutuklu sanık Serkan Teltik'in (30), savcılığın itirazı üzerine yeniden yargılandığı davada karar çıktı.

Ak Partili Başkan Cinayetinde Sanığa Bu Kez Müebbet Hapis, System.String[]
NİĞDE'nin merkez Yeşilgölcük Belde Belediye Başkanı AK Partili Hakkı Şengül'ü tabancayla vurarak öldürmek suçundan 15 yıl hapis cezası verilen tutuklu sanık Serkan Teltik'in (30), savcılığın itirazı üzerine yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozarak, Teltik'i ömür boyu hapse mahkum etti.

Yeşilgölcük Belediyesi'nde geçici işçi olarak çalışırken sigortasının yatırılmadığını ileri süren Serkan Teltik, 8 Mayıs 2018'de belediye binasına gelip, Başkan Hakkı Şengül'ü tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Teltik, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Serkan Teltik hakkında Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen sanık Teltik, yargılandığı Niğde 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı ise Serkan Teltik'in kamu görevlisini görevi başında 'planlı ve tasarlayarak' öldürdüğünü belirtip, bu nedenle 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanmadan cezanın verilmesi gerektiğini savunarak karara itiraz etti.

İtirazın ardından Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Serkan Teltik'i ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

- Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:06 Kaynak: DHA

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