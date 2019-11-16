Son Dakika Haberleri: AK Partili Başkan Gür'den dev yatırım teşekkürü
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AK Partili Başkan Gür'den dev yatırım teşekkürü

6 saat önce

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Hakkari'ye yapılan dev yatırımlardan dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

AK Partili Başkan Gür'den dev yatırım teşekkürü, System.String[]

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Hakkari'ye yapılan dev yatırımlardan dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.


AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, ilçe ve belde belediye başkanları Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu makamında ziyaret ettiler. Ziyaretle ilgili açıklama yapan Başkan Gür, "Gençlik Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu makamında ziyaret ederek ilimize yapılacak yatırımlarla alakalı protokol imzaladık. İlimize yapılan yatırımlardan dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. İlimizde 4 adet yüzme havuzu, 3 adet gençlik merkezi, 9 adet sentetik çim yüzeyli halı saha, 6 adet kapalı sentetik çim yüzeyli halı saha, 2 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası inşa edilecektir. Hakkari il merkez ve 4 ilçesine 4 yarı olimpik yüzme havuzu, 3 adet gençlik merkezi, 9 adet sentetik çim yüzeyli halı saha, 6 adet kapalı sentetik çim yüzeyli halı sahası, 2 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 3 adet spor salonu, 15 adet çok amaçlı mini basketbol sahası inşa edilecek. Var olan tesislerin bakım onarım çalışmalarıyla beraber Hakkari ve Batman'da toplamda 64 tesis hayata geçirilmiş olacak" dedi. - HAKKARİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:49 Kaynak: İHA
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