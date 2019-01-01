Ak Partili Başkan Silahlı Saldırıda Yaralandı
1 saat önce
AK Parti Kandilli Belde Başkanı Yusuf Ziya Eryiğit, husumetli olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.
AK Parti Kandilli
Belde Başkanı Yusuf Ziya
Eryiğit, husumetli olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.
İddiaya göre, Zonguldak
'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde Mustafa Ö., aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen AK Parti Kandilli Belde Başkanı Yusuf Ziya Eryiğit'e çıkan kavgada silahla ateş etti. Eryiğit de saldırıya silahıyla karşılık verdi. Sağ gözünün altından giren kurşunla ağır yaralanan Eryiğit, 112 ambulansı ile kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi devam eden Eryiğit'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırgan Mustafa Ö. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:43 Kaynak: İHA
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