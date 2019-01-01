Ak Partili Başkan Silahlı Saldırıda Yaralandı
1 saat önce
AK Partili başkan silahlı saldırıda yaralandıZONGULDAK - AK Parti Kandilli Belde Başkanı Yusuf Ziya Eryiğit, husumetlisi olduğu iddia edilen kişi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.
AK Partili başkan silahlı saldırıda yaralandı
ZONGULDAK - AK Parti Kandilli
Belde Başkanı Yusuf Ziya
Eryiğit, husumetlisi olduğu iddia edilen kişi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.
İddialara göre olay Zonguldak
'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde yaşandı. Mustafa Ö., aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen AK Parti Kandilli Belde Başkanı Yusuf Ziya Eryiğit'e çıkan kavgada silahla ateş etti. Eryiğit de saldırıya silahıyla karşılık verdi.
Tabancadan çıkan mermi, belde başkanının sağ gözünün altından girdi. Olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile özel hastaneye kaldırılan başkan Eryiğit'in hastanedeki tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi devam eden başkan Eryiğit'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan saldırgan Mustafa Ö. İse jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:49 Kaynak: İHA
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