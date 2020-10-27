AK Partili Başkan Vekili Türkan araya girdi, husumetli iki aile barıştı - Son Dakika

AK Partili Başkan Vekili Türkan araya girdi, husumetli iki aile barıştı
27.10.2020 10:38
AK Parti Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkan Vekili Şehmuz Türkan'ın girişimleri sonucu aralarında husumet bulunan iki aile barıştı.
AK Parti Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkan Vekili Şehmuz Türkan'ın girişimleri sonucu aralarında husumet bulunan iki aile barıştı.
Bağlar ilçesi Karacadağ Bölgesinde aralarında husumet olan Gümüş ve Güneş ailesi arasında yaşanan olayın son bulması ve kan akmaması için çalışma başlatan AK Parti Bağlar İlçe Başkan Vekili Şehmuz Türkan, iki husumetli aile ile görüştü. Görüşmeler sonrası iki aile, barışmaya razı oldu. Bir düğün salonunda korona virüs tedbirleri kapsamında toplanan Güneş ve Gümüş aileleri, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştı.
Güneş ve Gümüş aileleri, Başkan Türkan'a barışa vesile olduğu için teşekkür etti. - DİYARBAKIR
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