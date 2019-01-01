Ak Partili Başkana Silahlı Saldırı
1 saat önce
AK Parti Kandilli Belde Başkanı Yusuf Ziya Eryiğit, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.
AK Parti Kandilli
Belde Başkanı Yusuf Ziya
Eryiğit, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Zonguldak
'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde Mustafa Ö., AK Parti Kandilli Belde Başkanı Yusuf Ziya Eryiğit'e silahla ateş etti. Sağ gözünün altından giren kurşunla ağır yaralanan Eryiğit, 112 ambulansı ile kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi devam eden Eryiğit'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırgan Mustafa Ö. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:51 Kaynak: İHA
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