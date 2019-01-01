Son Dakika Haberleri: Ak Partili Başkana Silahlı Saldırı

Ak Partili Başkana Silahlı Saldırı

1 saat önce

AK Parti Kandilli Belde Başkanı Yusuf Ziya Eryiğit, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Ak Partili Başkana Silahlı Saldırı, System.String[]
AK Parti Kandilli Belde Başkanı Yusuf Ziya Eryiğit, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde Mustafa Ö., AK Parti Kandilli Belde Başkanı Yusuf Ziya Eryiğit'e silahla ateş etti. Sağ gözünün altından giren kurşunla ağır yaralanan Eryiğit, 112 ambulansı ile kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi devam eden Eryiğit'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırgan Mustafa Ö. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:51 Kaynak: İHA

Yusuf Ziya Öztabak, Kandilli, Güncel
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